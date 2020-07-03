تعرفي على الفرق بين أحماض ألفا هيدروكسي وأحماض بيتا هيدروكسي

الأحماض تلعب دوراً مهمّاً في الحفاظ على صحّة البشرة إذ تعمل على تقشيرها، إعادة النضارة إليها، ترطيبها إلى جانب محاربة البثور، التجاعيد وغيرها من المشاكل. من أكثر أنواع الأحماض شيوعاً والتي تُستخدم في العناية بالبشرة هي أحماض ألفا هيدروكسي AHA وأحماض بيتا هيدروكسي BHA. ما الفرق بين هذين النوعين؟ في هذا المقال سنشرح لكِ كلّ التفاصيل.

ما الفرق بين أحماض ألفا هيدروكسي وأحماض بيتا هيدروكسي؟

احماض عناية بالبشرة احماض بيتا هيدروكسي احماض الفا هيدروكسي

الجدول أعلاه ليس إلّا مختصر صغير عن الفرق بين أحماض ألفا هيدروكسي وأحماض بيتا هيدروكسي، تابعي القراءة للتعرّف بالتفصيل على كل نوع من هذه الأحماض.

ما هي أحماض ألفا هيدروكسي AHA أو Alpha Hydroxy Acids؟

أحماض ألفا هيدروكسي قابلة للذوبان في الماء وهي تعمل على سطح البشرة مباشرةً. هي مستخرجة من مكوّنات طبيعيّة مثل قصب السكّر، الحليب أو الفواكه وهي تشمل 7 أنواع من الأحماض أبرزها حمض الجليكوليك المستخرج من قصب السكّر، حمض اللبنيك المستخرج من الحليب، حمض الماليك المستخرج من التفاح، حمض الطرطريك المستخرج من العنب وحمض الستريك المستخرج من الحمضيّات.

فوائد أحماض ألفا هيدروكسي على البشرة:

تقشير البشرة

بفضل قدرتها على العمل على سطح البشرة مباشرةً، تساعد احماض الفا هيدروكسي في تقشير الجلد والتخلّص من الجلد الميّت، لتساهم بالتالي في تجنّب انسداد المسام وظهور الشوائب.

ترطيب البشرة

إلى جانب تقشير البشرة، تلعب أحماض ألفا هيدروكسي على ترطيب البشرة والمحافظة على معدّل الرطوبة الطبيعيّ على سطح الجلد.

تعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة

مع التقدّم في السنّ، تنخفض نسبة إنتاج الكولاجين في البشرة ممّا يؤدّي إلى مشاكل جماليّة عدّة مثل ظهور الخطوط الرفيعة، التجاعيد، البقع الداكنة وغيرها. أحماض ألفا هيدروكسي تلعب دوراً مهمّاً في تعزيز إنتاج هذه المادة في البشرة، من خلال تدمير ألياف الكولاجين القديمة لإفساح المجال أمام الألياف الجديدة.

محاربة التجاعيد والخطوط الرفيعة

بفضل قدرتها على تعزيز انتاج الكولاجين في البشرة، تساهم احماض الفا هيدروكسي في محاربة التجاعيد والخطوط الرفيعة إلى جانب إعادة المرونة إلى الجلد.

محاربة البقع الداكنة

أحماض ألفا هيدروكسي وتحديداً حمض الجليكوليك وحمض اللاكتيك يساعدان في تفتيح لون البشرة والتخلّص من البقع الداكنة والتصبغات.

التخلّص من حب الشباب

احماض ألفا هيدروكسي تلعب دوراً مهمّاً في تنظيف مسامات البشرة، الأمر الذي يمنع انسدادها وعدم ظهور حب الشباب. من هنا، تساعد هذه الأحماض في التخلّص من البثور وتجنّب ظهورها.

مناسبة لصاحبات البشرة العادية والجافة

أحماض ألفا هيدروكسي AHA تناسب بالأكثر صاحبات البشرة العادية والجافّة إذ تساعد في ترطيب الجلد.

مستحضرات تحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي

من الأقنعة، الكريمات، السيروم وغيرها... تجدين الكثير من المنتجات الجمالية التي تحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي. يُذكر أن بعض المستحضرات تضمّ في الوقت عينه أحماض ألفا هيدروكسي وأحماض بيتا هيدروكسي.



احماض عناية بالبشرة احماض الفا هيدروكسي

1- TATCHA Violet-C Brightening Serum 20% Vitamin C + 10% AHA

2- KORRES Pomegranate AHAs & Enzymes Resurfacing Mask

3- GLOW RECIPE Watermelon + AHA Glow Sleeping Mask

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ما هي أحماض بيتا هيدروكسي BHA أو Beta Hydroxy Acids؟

أحماض بيتا هيدروكسي قابلة للذوبان في الزيت وهي تتغلغل من العمق إلى داخل مسامات البشرة (على عكس أحماض ألفا هيدروكسي التي تركز على سطح البشرة فقط). حمض الساليسيليك هو من أكثر الأحماض شيوعاً التي تنضمّ إلى مجموعة BHA.

فوائد أحماض بيتا هيدروكسي على البشرة

تقشير البشرة

احماض بيتا هيدروكسي تعمل بمثابة مقشرات كيميائية التي تخترق البشرة من العمق وتساعد في تجديد خلايا البشرة، التخلّص من الخلايا الميّتة وتنظيف مسامات البشرة.

الحدّ من إفراز الزيوت

تساعد أحماض بيتا هيدروكسي في الحدّ من الإنتاج المفرط للزيوت في البشرة، الأمر الذي يساهم بالتالي في معالجة شوائب عدّة.

التخلّص من الرؤوس السوداء والبيضاء

بفضل قدرتها على التغلغل إلى عمق البشرة، تساعد أحماض بيتا هيدروكسي في تنظيف مسامات البشرة بشكلٍ فعلي والتخلّص من الرؤوس السوداء والبيضاء.

محاربة حب الشباب

إلى جانب التخلّص من الرؤوس السوداء والبيضاء، تلعب احماض بيتا هيدروكسي دوراً مهمّاً في محاربة التهابات البشرة، التخلّص من حب الشباب وتجنّب ظهورها بفضل قدرتها على تنظيف مسامات الوجه من العمق والتخلّص من كلّ الأوساخ التي تتسبّب بانسدادها.

التخلّص من التجاعيد

تساعد احماض بيتا هيدروكسي في تعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة، خطوة تلعب دوراً مهمّاً في إعادة المرونة إلى الجلد والتخلّص من التجاعيد والخطوط الرفيعة.

مناسبة لصاحبات البشرة الدهنية

أحماض بيتا هيدروكسي BHA مناسبة جدّاً لصاحبات البشرة الدهنية إذ تحدّ من الإنتاج المفرط للزيوت وتعمل على معالجة حب الشباب.

مستحضرات تحتوي على أحماض بيتا هيدروكسي

من الأقنعة، الكريمات، السيروم وغيرها... تجدين الكثير من المنتجات الجمالية التي تحتوي على أحماض بيتا هيدروكسي. يُذكر أن بعض المستحضرات تضمّ في الوقت عينه أحماض ألفا هيدروكسي وأحماض بيتا هيدروكسي.

احماض عناية بالبشرة احماض بيتا هيدروكسي

1- TATA HARPER Resurfacing BHA Glow Mask

2- PETER THOMAS ROTH AHA/BHA Acne Clearing Gel

3- CAUDALIE Vinopure Natural Salicylic Acid Pore Minimizing Toner

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