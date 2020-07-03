شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة للتغلب على مشاكل ارتداء «الكمامة» في الأجواء الحارة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
يُشكل ارتداء الكمامة أحد الأسباب الرئيسة للحماية من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، حيث تنصح الجهات الطبية بضرورة ارتداء الكمامة للحماية المزدوجة من الرزاز الخارح من الفم.
ولكن مع تزايد حرارة الأجواء الحارة يكون عبء ارتداء الكمامة كبيرًا خاصة مع التعرّق الشديد وارتفاع درجات الحرارة؛ لذا أكد الدكتور وليد جافيد مدير الوقاية من العدوى ومكافحتها في مستشفى جبل سيناء في مدينة نيويورك أن أفضل شيء يمكن فعله عندما تصبح الكمامة مبللة بالعرق هو تغييرها.
ونصح “جافيد” بضرورة حمل كمامة إضافية بالنسبة للأشخاص الذين يخرجون في الأجواء الحارة، لتبديل الكمامة التي تبتل بالعرق، حسب موقع ” HealthDay”.
ويُنصح في الأجواء الحارة، تجنّب أشعة الشمس المباشرة، كما يُنصح بتناول المياة الباردة والعصائر المختلفة لتعويض الجسم بما فقده من سوائل، وللعمل على ترطيب الجسم .
وأخيرًا يفضل رفع الكمامة مباشرة عند الشعور بضيق في التنفس، مع ضرورة الابتعاد عن الأشخاص والانتباه لمسألة التباعد الاجتماعي، كما يُنصح باختيار الكمامة من مادة قطنية فاتحة اللون بدلاً من المواد الصناعية.
كانت هذه تفاصيل خبر نصائح مهمة للتغلب على مشاكل ارتداء «الكمامة» في الأجواء الحارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.