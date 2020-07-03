سبب ضرورة تبديل الحامل ملابس السباحة فور الخروج مِن البحر

أوصت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء المرأة الحامل بتبديل ملابس السباحة فور الخروج من البحر أو حمام السباحة، وذلك لتجنب الإصابة بعدوى المسالك البولية الخطيرة.

وأوضحت الرابطة أن المشكلة تكمن في أن البكتيريا المعوية، التي تتوزع بأعداد قليلة في المنطقة الحميمية، قد تصل إلى المثانة عبر الإحليل بسهولة بسبب ضعف جهاز المناعة بفعل البرودة مسببة الإصابة بعدوى المسالك البولية، التي ترفع بدورها خطر حدوث ولادة مبتسرة أو حدوث متاعب المخاض مبكرا أو تمزق الغشاء الأمنيوتي مبكرا.

توصلت دراسة أميركية حديثة إلى أن النساء اللواتي خضعن للولادة قبل الأوان "الولادة المبتسرة" أكثر عرضة من غيرهن لخطر الإصابة بأمراض القلب، في مراحل لاحقة من حياتهن، حتى لو لم تكن لديهن أي عوامل خطر أخرى تزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

ويشير الباحثون إلى أن النتائج تشير إلى حقيقة أنه يجب على الأطباء تضمين التاريخ الإنجابي للمرأة في تقييمات خطر الإصابة بأمراض القلب، كما يجب إضافة إنجاب الأطفال المبسترين إلى قائمة العوامل التي تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب في المستقبل.

وقال البروفيسور كيسي كرومب أستاذ طب الأسرة وصحة المجتمع في كلية ماونت سيناي للطب في نيويورك، إنه يجب الاعتراف بأن الولادة المبكرة الآن تعد عامل خطر مستقل للإصابة بمرض نقص تروية القلب على المدى الطويل، وهو مرض يتميز بنقص الأوكسجين (انخفاض إمدادات الدم) في عضلة القلب.

ووجدت الدراسة أنه في السنوات العشر التي أعقبت الولادة، كانت النساء اللواتي ولدن قبل الأوان، أي في الأسبوع من 34 إلى 36 أسبوعاً كنّ أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب الإقفارية بمعدل الضعف من أولئك اللواتي أنجبن بعد 37 أسبوعاً.

أما النساء اللواتي أنجبن أطفالهن بين 22 إلى 27 أسبوعاً زادت لديهن خطر الإصابة بأربعة أضعاف، حسب ما ورد في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

قد يهمك ايضا:

دول خليجية تتصدر قائمة العرب في تصنيف الأفضل لدى النساء حول العالم

أحمد عاصم يكشف عن الحالات التي يُمنع فيها صيام المرأة الحامل