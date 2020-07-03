8 صفات فى ميغان ماركل تجعلها الأقرب لكاريزما الأميرة ديانا

لم تترك الأميرة ديانا، التى تحل اليوم ذكرى مولدها، ابنة لها ترث شعبيتها الواسعة وأناقتها وجمالها. لكن المنافسة حامية بين زوجتي ابنيها على من تكون الأقرب للأميرة الراحلة.وفيما ترصد العدسات طيلة الوقت محاولات الأميرتين لتقليد الأميرة ديانا فى إطلالاتها وفى تصرفاتها، يقول موقع "Her beauty" إن هناك 8 أسباب تجعل ميجان ماركل، زوجة الأمير هارى، هى الأقرب لصفات الأميرة ديانا من كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج وزوجة الأمير ويليام.

شخصية انسانية وودودة

عندما يستخدم الناس اسمه وشهرتهم لسبب خيري، لا يمكنك أن تكرههم حيث كانت ميجان مؤمنة بشدة بالمساواة بين الجنسين وتساعد الكثير من الجمعيات الخيرية التي تدافع عن هذه الحقوق.

تعامل الجميع بطيبة قلب

ميجان دائمًا ما تكون لطيفة مع الناس، و إنه أمر نادر فى هذه الأيام أن تجد أحد أفراد المنتمين للعائلة الملكية متواضعون ويعاملون من حولهم بطيبة.

تتميز بأناقة رائعة

ميجان لديها ذوق رائع وأناقة في الملابس حتى قبل أن تكون الدوقة، وهذه الأناقة ظهرت بشكل كبير في حياتها الملكية وما بعد مغادرة الملكية.

تذكر الجميع بديانا

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الطريقة التي تعاملت بها ميجان مع الأشياء والمواقف تحاكي طريقة ديانا المرأة السابقة التي هزت العائلة المالكة البريطانية، خاصة حين اختارت التخلي عن الملكية في سبيل الحياة بشكل ترضى عنه وترتاح له.

متحيزة لقضايا المرأة

بالنسبة للعائلة والدولة، هذه السيدة الرائعة ربتها أم عزباء، مما يجعلك تعتقد أنها تقدر الحركات النسوية في العائلة الملكية بصورة أكبر.

غير تقليدية

ربما هذا شيء لا يحبه البريطانيون، ولكن إذا كانت الملكية البريطانية بحاجة إلى تغيير الأشياء قليلاً فإن ميجان هى الأقدر على ذلك، خاصة مع طبيعتها المتمردة على المفروض والتقليدى.

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