شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تستعد للقاح كورونا بشراء 65 مليون جهاز حقن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل العديد من الدول تأمين احتياجاتها من مستلزمات تصنيع لقاحات فيروس كورونا نتيجة للنقص الشديد فى الزجاجات الخاصة بالتعبئة وغيرها من المواد الأساسية فى تصنيع المرحلة الأخيرة للقاح، ووفقا لتقرير لوكالة رويترز تلقت شركة التكنولوجيا الطبية بيكتون ديكنسون طلبًا من حكومة المملكة المتحدة لشراء 65 مليون جهاز حقن لدعم برنامج التطعيم البريطاني كوفيد 19.

وقالت الشركة في بيان إن الطلب على 65 مليون إبر ومحاقن سيتم تسليمه بحلول منتصف سبتمبر ، مضيفة أنها تعمل أيضًا مع الخدمة الصحية الوطنية البريطانية (NHS) لتوسيع الوصول إلى الاختبارات التشخيصية.

وقالت الشركة في مايو إنها تستعد لتكثيف عمليات التصنيع للتعامل مع الطلب على أطقم اختبار COVID-19 في حالة حدوث موجة ثانية من الإصابات في الخريف.

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من بين العديد من الاختبارات التي أطلقها Becton Dickinson مؤخرًا مجموعة أدوات يمكن أن تعطي نتائج في غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات ، بالإضافة إلى اختبار الأجسام المضادة التي يمكن أن تؤكد التعرض الحالي أو الماضي لـفيروس كورونا في أقل من 15 دقيقة.

وإنتاج لقاح كورونا يعد أكبر إنجاز صناعى طبى في التاريخ، خاصة وأنه من الصعب تطوير لقاح "كوفيد 19" في وقت قياسي بالإضافة إلى إنتاج ما يكفي لإنهاء الوباء، وهو ما يجعله مهمة صعبة للغاية على العلماء والباحثين، خاصة أن طريق التوصل للقاح كورونا مليء بالعقبات الهائلة من سفر الخبراء وسط قيود السفر العالمية إلى إدارة ظروف التخزين القاسية، وحتى اختراع أنواع جديدة من القوارير والمحاقن لمليارات الجرعات، وهذا ما أكده الباحثون الذين يعملون على أكثر من 12 من اللقاحات الخاصة بكورونا.