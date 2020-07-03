شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تعرف على المعدلات الطبيعية لتحليل وظائف الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تساعد اختبارات وظائف الكبد والمعروفة أيضًا باسم كيمياء الكبد ، في تحديد صحة الكبد عن طريق قياس مستويات البروتينات وإنزيمات الكبد والبيليروبين في الدم، ويقدم التقرير التالى معلومات هامة عن تحليل وظائف الكبد وفوائدها وذلك ضمن سلسلة اطمن على نفسك.

ووفقا لتقرير لموقع healthline يتم إجراء اختبار وظائف الكبد في الحالات التاليه:

للتحقق من الأضرار الناجمة عن التهابات الكبد ، مثل التهاب الكبد B والتهاب الكبد C.

لمراقبة الآثار الجانبية لبعض الأدوية المعروفة بأنها تؤثر على الكبد.

إذا كان لدي الشخص بالفعل مرض في الكبد يتم اجراء التحليل لمراقبة المرض ومدى نجاح علاج معين.

إذا كان الشخص يعانى من أعراض اضطراب الكبد.

إذا كان هناك حالات طبية معينة مثل ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية أو مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو فقر الدم.

إذا كان هناك مرض في المرارة

وتقيس اختبارات وظائف الكبد الإنزيمات التي يطلقها الكبد استجابةً للتلف أو المرض، حيث يقيس اختبار الألبومين مدى جودة الكبد في إنتاج الألبومين ، بينما يقيس اختبار البيليروبين مدى جودة التخلص من البيليروبين، ويمكن استخدام هذه التحليل ايضا لتقييم نظام القناة الصفراوية في الكبد.

ما هي أكثر اختبارات وظائف الكبد شيوعًا؟

تُستخدم اختبارات وظائف الكبد لقياس إنزيمات وبروتينات معينة في الدم، اعتمادًا على الاختبار ، يمكن أن تشير المستويات الأعلى أو الأقل من هذه الإنزيمات أو البروتينات إلى وجود مشكلة في الكبد.

تشمل بعض اختبارات وظائف الكبد الشائعة ما يلي:

اختبار ألانين الترانساميناز (ALT): يستخدم الجسم ألانين ترانساميناز في استقلاب البروتين. إذا كان الكبد تالفًا أو لا يعمل بشكل صحيح ، يمكن إطلاق ALT في الدم. يؤدي هذا إلى زيادة مستويات ALT، يمكن أن تكون النتيجة الأعلى من المعتاد في هذا الاختبار علامة على تلف الكبد.

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وفقًا للكلية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي ، فإن ALT فوق 25 وحدة دولية / لتر في الإناث و 33 وحدة دولية / لتر في الذكور يتطلب ذلك المزيد من الاختبارات والتقييم.

اختبار الأسبارتات أمينوترانسفيراز (AST)

الأسبارتات أمينوترانسفيراز (AST) هو إنزيم يوجد في عدة أجزاء من الجسم ، بما في ذلك القلب والكبد والعضلات، نظرًا لأن مستويات AST ليست محددة لتلف الكبد مثل ALT ، يتم قياسها عادةً مع ALT للتحقق من مشاكل الكبد.

عندما يتلف الكبد ، يمكن إطلاق AST في مجرى الدم، قد تشير النتيجة المرتفعة في اختبار AST إلى وجود مشكلة في الكبد أو العضلات.

النطاق الطبيعي لـ AST عادة ما يصل إلى 40 وحدة دولية / لتر عند البالغين وقد يكون أعلى عند الرضع والأطفال الصغار.

اختبار الفوسفاتيز القلوي (ALP)

الفوسفاتيز القلوي (ALP) هو إنزيم موجود في العظام والقنوات الصفراوية والكبد، عادةً ما يُطلب اختبار ALP مع العديد من الاختبارات الأخرى، قد تشير المستويات المرتفعة من ALP إلى التهاب الكبد أو انسداد القنوات الصفراوية أو مرض في العظام.

قد يكون لدى الأطفال والمراهقين مستويات مرتفعة من ALP لأن عظامهم تنمو، يمكن للحمل أيضًا أن يرفع مستويات ALP، المعدل الطبيعي لـ ALP يصل عادة إلى 120 وحدة / لتر في البالغين.

اختبار الزلال

الألبومين هو البروتين الرئيسي الذي يصنعه الكبد، يقوم بالعديد من الوظائف الجسدية الهامة على سبيل المثال يمنع تسرب السوائل من الأوعية الدموية، ويغذي الأنسجة، ينقل الهرمونات والفيتامينات والمواد الأخرى في جميع أنحاء الجسم، يقيس اختبار الألبومين مدى جودة صنع الكبد لهذا البروتين المعين يمكن أن تشير النتيجة المنخفضة في هذا الاختبار إلى أن الكبد لا يعمل بشكل صحيح.

النطاق الطبيعي للألبومين 3.5-5.0 جرام لكل ديسيلتر (جم / ديسيلتر). ومع ذلك ، يمكن أن يكون انخفاض الألبومين أيضًا نتيجة سوء التغذية وأمراض الكلى والعدوى والالتهاب.

اختبار البيليروبين

البيليروبين هو منتج فضلات من تحلل خلايا الدم الحمراء، تتم معالجته عادة بواسطة الكبد، يمر عبر الكبد قبل أن يفرز من خلال البراز.

لا يمكن للكبد المتضرر معالجة البيليروبين بشكل صحيح هذا يؤدي إلى ارتفاع مستوى البيليروبين بشكل غير طبيعي في الدم، قد تشير نتيجة عالية في اختبار البيليروبين إلى أن الكبد لا يعمل بشكل صحيح.

النطاق الطبيعي لإجمالي البيليروبين عادة 0.1-1.2 ملليجرام لكل هناك بعض الأمراض الموروثة التي ترفع مستويات البيليروبين ، ولكن وظيفة الكبد طبيعية.