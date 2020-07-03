شكرا لقرائتكم خبر عن FDA تحذر من معقمات يدين تحتوى على الميثانول: تسبب العمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA المستهلكين ومتخصصي الرعاية الصحية، من منتجات مطهر اليدين التي تحتوي على الميثانول أو كحول الخشب، وهي مادة غالبًا ما تستخدم لخلق وقود ومضاد للتجمد غير مقبول نشط مكون لمنتجات معقم اليدين ، وذلك لأنه يمكن أن يكون سامًا عند امتصاصه من خلال الجلد كما يهدد الحياة عند تناوله.

وشهدت الوكالة زيادة في منتجات المطهر اليدوي المصنفة على أنها تحتوي على الإيثانول (المعروف أيضًا باسم الكحول الإيثيلي) ولكنها أثبتت أنها إيجابية لتلوث مادة الميثانول السامة.

ويأتي ذلك وسط حدوث عدد من الأحداث السلبية الأخيرة من البالغين والأطفال الذين يتناولون منتجات مطهرة يدوية ملوثة بالميثانول ، بما في ذلك العمى والوفاة.



FDA تحذر من معقمات اليدين المعتمدة على الميثانول

من جانبه قال مفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفن إم هان ، دكتوراه في الطب "يجب على الجميع ممارسة نظافة جيدة لليدين ، والتي تتضمن استخدام مطهر اليدين الذي يحتوي على الكحول إذا لم يكن الماء والصابون متاحين بسهولة، ولكن لسوء الحظ ، هناك بعض الشركات التي تستفيد من الاستخدام المتزايد لمطهر اليدين خلال جائحة الفيروس التاجي وتعرض حياتهم للخطر من خلال بيع المنتجات بمكونات خطيرة وغير مقبولة، ويجب على المستهلكين ومقدمي الرعاية الصحية عدم استخدام مطهرات اليد المحتوية على الميثانول".

في الشهر الناضى، حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المستهلكين من المنتجات المصنعة من قبل Eskbiochem ، والتي تحتوي على الميثانول. منذ ذلك الحين ، تم إجراء عمليات سحب طوعية من قبل العديد من موزعي Eskbiochem وتوصي الوكالة شركات إضافية بسحب منتجات المطهر اليدوي.

تحث الوكالة المستهلكين على توخي الحذر لأن بعض هذه المنتجات قد لا تزال موجودة في منافذ البيع بالتجزئة أو للشراء عبر الإنترنت.

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توصي إدارة الأغذية والأدوية FDA المستهلكين بالتوقف فورًا عن استخدام مطهرات اليد هذه والتخلص من الزجاجة في حاوية نفايات خطرة ، ولا تفرغ أو تصب هذه المنتجات في المصرف أو تخلط مع السوائل الأخرى.

يمكن أن يؤدي التعرض للميثانول إلى الغثيان والقيء والصداع وعدم وضوح الرؤية والعمى الدائم والنوبات والغيبوبة والتلف الدائم للجهاز العصبي أو الوفاة. على الرغم من أن الأشخاص الذين يستخدمون هذه المنتجات على أيديهم معرضون لخطر التسمم بالميثانول ، فإن الأطفال الصغار الذين يتناولون هذه المنتجات عن طريق الخطأ والمراهقين والبالغين الذين يشربون هذه المنتجات كبديل للكحول (الإيثانول) هم الأكثر عرضة للخطر. يجب على المستهلكين الذين تعرضوا لمطهر اليدين الذي يحتوي على الميثانول والذين يعانون من الأعراض التماس العلاج الطبي الفوري للانعكاس المحتمل للتأثيرات السامة للتسمم بالميثانول.

في حين أن معقمات اليدين التي تحتوي على الميثانول أكثر تهديدًا للحياة من غيرها ، تحث إدارة الغذاء والدواء جميع المستهلكين على عدم شرب أي منتج معقم، و هذا مهم بشكل خاص للأطفال الصغار ، وخاصة الأطفال الصغار ، الذين قد ينجذبون إلى الرائحة اللطيفة أو الزجاجات الملونة الزاهية، وخلال الوباء ، شهدت مراكز مكافحة السموم زيادة في المكالمات حول الابتلاع العرضي لمطهر اليدين ، ومن المهم أن يحافظ البالغون على هذه المنتجات بعيدًا عن متناول الأطفال ومراقبة استخدام الأطفال الصغار.

أيضا تحذر الوكالة من عدم استخدام معقم اليدين على الحيوانات الأليفة أو تسمح للحيوانات الأليفة بابتلاع معقم اليدين.