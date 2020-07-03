كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يوليو 2020 04:44 مساءً - يعدّ الكالسيوم من العناصر بالغة الأهمية للمحافظة على صحة جيدة لدى الطفل، فهو من العناصر الضرورية والحيوية لبناء عظام وأسنان قوية، ولتعزيز وظيفة الأعصاب والعضلات، والمساعدة على تجلط الدم، وتنشيط الإنزيمات التي تحول الطعام إلى طاقة ونقصه يسبب العديد من المشاكل الصحية.



إنّ ما نسبته 99% من الكالسيوم يتم تخزينه في الأسنان والعظام، ونظراً لنمو العظام بشكل مستمر لدى الأطفال، فإنّهم يحتاجون إلى كميات ثابتة من الكالسيوم لتعزيز نموهم بشكل صحي. ويمكن القول إنّ نقص الكالسيوم في الدم يُعدّ شائعاً لدى الأطفال الرضع حديثي الولادة. الدكتور أحمد عبدالعال يعرف الأمهات على أسباب نقص الكالسيوم عند حديثي الولادة وسبل الوقاية منه.

أسباب نقص الكالسيوم في حديثي الولادة

سوء تغذية الأم فترة الحمل

ويعتبر السبب الرئيس لنقص الكالسيوم في حديثي الولادة، لذلك من الضروري تناول الأم للأطعمة الغنية به بجانب الفيتامينات والمكملات الغذائية الضرورية فترة الحمل، فعدم حصول الأم على الكالسيوم بكمية كافية، سواء من مصادره الطبيعية أو كمكمل غذائي، يزيد فرص ولادة طفل يعاني من نقص الكالسيوم.

ولكن حتى مع عدم حصولها على الكالسيوم فترة الحمل يتمكن الجنين من الحصول على احتياجاته من مخازن الكالسيوم الموجودة في جسمها، لكن يؤثر ذلك سلباً على صحتها ويعرضها للإصابة بهشاشة العظام.

الولادة المبكرة

ذلك لأنّ الأطفال الذين ولدوا ولادةً مبكرةً قد يعانون من نقصٍ في العناصر الغذائية، وانخفاضٍ في استجابة هرمون الغدة جار الدرقية لفيتامين د، وزيادة مستويات الكالسيوم المفقود عن طريق البول، بالإضافة إلى زيادة مستويات هرمون الكالسيتونين.

التعرّض للاختناق أثناء الولادة

حيث إنّ ذلك قد يؤخر وصول العناصر الغذائية إلى الجنين، ويزيد من إنتاج هرمون الكالسيتونين، وقد يسبب الفشل الكلوي، والعديد من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى إصابة الطفل بنقص الكالسيوم.

معاناة الأم من السكري

فقد وُجد أنّ الأم التي تُعاني من السكري تكون مصابةً بنقص المغنيسيوم أيضاً، مّا قد يؤدي إلى نقصه لدى الجنين، وقد يسبب هذا النقص قصور الغدد جارات الدرقية، مّا يؤدي إلى نقص الكالسيوم، وإضافةً إلى ذلك فإنّ الأمهات اللاتي يعانين من السكري يمتلكن مستوياتٍ مرتفعة من الكالسيوم في الرحم، وقد يسبّب ذلك تثبيطاً لوظائف الغدد جارات الدرقية والذي يحدث عند الأطفال بعد 3 لـ 7 أيام.

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معاناة الرضيع من متلازمة دي جورج

وهي حالةٌ تسبب نقص المناعة، ويمكن معرفة المصابة بها في حالة معاناة الطفل من نقصٍ في الخلايا التائية، أو أمراضٍ قلبية خلقية، وغيرها من المشاكل، وقد تسبّب هذه الحالة نقص الكالسيوم.

إجراء نقل الدم للرضيع

أو إعطاؤه منقوعاً يحتوي على بيكربونات الصوديوم. معاناة الأم من فرط نشاط الغدة جار الدرقية.

أعراض نقص الكالسيوم في حديثي الولادة

لا يسبب نقص الكالسيوم لدى الرضع أعراضاً واضحة في كثير من الأحيان. ومن الجدير بالذكر أنّ أعراض نقص الكالسيوم لا تظهر إلّا بعد انخفاض مستوى الكالسيوم الكلي في الدم لمستوى إلى أقل من 7 ملغ/ ديسيلتر أو ما يعادل 1.75 مللي مول/ لتر، أو انخفاض الكالسيوم المتأين لمستوى أقل من 3 ملغ/ديسيلتر أو ما يعادل 0.75 ملي مول/لتر. وتضم أعراض نقص الكالسيوم في الدم ما يلي:

التهيج. التشنج العضلي. الإصابة بالنوبات التشنجية. الارتعاش. سوء التغذية. الخمول. تباطؤ معدل ضربات القلب. انخفاض ضغط الدم. نَقْصُ توتُّر العضلات. عدم انتظام دقات القلب. تسارع النفس. انقطاع النفس. ظهور أعراض مشابهة لأعراض هبوط السكر في الدم أو أعراض انسحاب المواد الأفيونية.

علاج نقص الكالسيوم

التعامل الطبي مع الحالات الشديدة من نقص الكالسيوم في حديثي الولادة يعتمد على إعطاء الطفل كالسيوم عن طريق الوريد، ما يساعد في السيطرة على التشنجات الناتجة عن نقصانه، ويستمر حسب الحاجة ومن الممكن إعطاؤه عن طريق الفم في الحالات البسيطة، وينصح بمتابعة التحليل والوقوف على الأسباب ومعالجتها.