الخيار للأطفال: العمر المناسب والفوائد والوصفات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يوليو 2020 04:44 مساءً - جدول المحتوى

1.هل من الآمن للأطفال تناول الخيار؟

2. القيمة الغذائية للخيار المطبوخ.

3. الفوائد الصحية المحتملة من الخيار للرضع.

4. الاحتياطات التي يجب اتخاذها أثناء تغذية الخيار للأطفال.

5. كيفية اختيار وتخزين الخيار؟

6. وصفات الخيار سريعة ولذيذة للأطفال

الخيار هو فاكهة مرطبة غنية بالمغذيات الدقيقة والمواد الكيميائية النباتية. لكن استهلاك الخيار الخام يرتبط بانزعاج البطن عند الأطفال. لذلك، إذا كنت ترغبين في إطعام الخيار لطفلك، فمن الجيد أن تعرفي متى وكيف تضيفين هذا الطعام المتعدد الاستخدامات إلى النظام الغذائي للرضيع.

التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند مأمون خبيرة الطب البديل، لتخبرنا عن الاستخدام الآمن للخيار للأطفال.

1. هل من الآمن للأطفال تناول الخيار؟

من الآمن أن يأكل الأطفال الخيار المطبوخ في شكل مهروس بعمر نحو تسعة أشهر، ويستهلكون بالفعل مجموعة متنوعة من الأطعمة الصلبة. ومع ذلك، في حالة الخيار الخام، من المناسب الانتظار حتى 12 شهراً لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي التي تسببها القرعيات. Cucurbitacins هي مركبات موجودة في النباتات من عائلة Cucurbitaceae والعديد من عائلات النباتات الأخرى.

2. القيمة الغذائية للخيار المطبوخ

كوب واحد (180 جم) من الخيار المطبوخ يعطي العناصر الغذائية التالية مقارنة بالبدل الغذائي الموصى به لهذه العناصر الغذائية.

ماء: 168 غراماً

الطاقة: 32.4 سعرة حرارية

الكربوهيدرات، عن طريق الاختلاف: 8.03 غ

إجمالي الألياف الغذائية: 1.08 جرام

الكالسيوم، كاليفورنيا: 34.2 ملغ

270 ملغ (7 - 12 شهراً)

المغنيسيوم: 27 ملغ

60 ملغ (7 - 12 شهراً)

الفوسفور: 48.6 ملغ

275 مجم (7 - 12 شهراً)

البوتاسيوم، ك: 292 ملغ

700 مجم (7 - 12 شهراً)

صوديوم: 518 ملغ

200 ملغ (7 - 12 شهراً)

فيتامين ج، حمض الإسكوربيك الكلي

4.86: 35 ملغ (7 - 12 شهراً)

مجموع الفولات: 10.8 ميكروغرام

35 ميكروغراماً (7 - 12 شهراً)

فيتامين ك (فيلوكينون): 36.2 ميكروغرام

10 ميكروجرامات (7 - 12 شهراً)

المصادر: وزارة الزراعة الأميركية، ومنظمة الصحة العالمية، والمعاهد الوطنية للصحة.

3. الفوائد الصحية المحتملة من الخيار للرضع

الخيار مثل البطيخ والقرع واليقطين، هو طعام متعدد الاستخدامات له بعض الفوائد الغذائية. كان استخدامه في الطب الهندي التقليدي سائداً منذ العصور القديمة. تُعزَى معظم هذه الخصائص الطبية للخيار إلى تركيبها الكيميائي النباتي.

الترطيب: يحتوي نصف كوب من الخيار المطبوخ (90 جم) على نحو 85 جراماً من الماء والأملاح الضرورية التي يمكن أن ترطب طفلك. وهكذا، قد يعمل معجون الخيار المطبوخ كغذاء مناسب لطفلك.

العناصر الغذائية الأساسية: يحتوي الخيار على كميات كبيرة من المعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والفسفور، إلى جانب أنه يحتوي على الفيتامينات الأساسية، مثل فيتامين K، اللازمة لوظائف الجسم المختلفة، مثل نمو العظام.

مضادات الأكسدة: تظهر الأبحاث أن المستخلص المائي للخيار يحتوي على مركبات الفلافونويد والتانينات التي لها تأثيرات مضادة للأكسدة ومسكن. تعتبر مضادات الأكسدة ضرورية لمحاربة تلف الجذور الحرة وبالتالي تعزيز المناعة.

صحة الجلد: يعد التطبيق الموضعي لعصير الخيار الطازج علاجاً طبيعياً لتغذية وتهدئة البشرة. من المعروف أيضاً أنه يقلل من التورم ويخفف حروق الشمس. ومع ذلك، لم يتم دراسة مدى ملاءمة الخيار عند الأطفال لمشاكل الجلد.

النمو والتطور: يحتوي الخيار على حمض الفوليك، وهو عنصر غذائي مهم يساعد على نمو طفلك بشكل عام. إلى جانب ذلك، يحتوي على السيليكا التي تساعد في تقوية الأنسجة والمفاصل.

الصحة العامة: يمكن للخيار، عند تناوله مع التقشير، أن يساعد في درء الحالات الصحية المزمنة، مثل مرض السكري ومشاكل القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل. تعزَى هذه الفوائد إلى وجود المغذيات الدقيقة والمركبات النشطة بيولوجيا، مثل الكورباتيتاسين.

يستخدم بعض الآباء أيضاً الخيار كعضاضة لأطفالهم. ومع ذلك، يجب أن يتم ذلك تحت العين الساهرة؛ لأن القطع الصغيرة يمكن أن تشكل خطر الاختناق. أيضاً، استخدمي الخيار الخام كعضاضة للأطفال الصغار فقط وليس للأطفال الأصغر من عام واحد.

4. الاحتياطات التي يجب اتخاذها أثناء تغذية الخيار للأطفال

فيما يلي نظرة سريعة على بعض الاحتياطات أثناء تغذية الخيار لطفلك.

اغسلي الفاكهة جيداً. قطعي شريحة من الخيار وتذوقيه؛ لأن بعض الخيار يمكن أن يكون مراً بشكل مفرط.

يمكنك الاحتفاظ بالقشر أثناء طهي الخيار. إذا كنت تقدمين الفاكهة نيئة لطفل أكبر من 12 شهراً، يمكنك أيضاً الاحتفاظ بالقشرة.

أدخلي الخيار في شكل نقي أو مهروس لسهولة الهضم.

إطعام الخيار المطهو ​​بشكل صحيح فقط للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 شهراً؛ لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي.

ابدئي بتغذية كمية صغيرة وزيدي تدريجياً حسب راحة طفلك.

لا تضيفي أي أطعمة جديدة أخرى إلى النظام الغذائي لطفلك أثناء تقديم الخيار. اتبعي «قاعدة انتظار لمدة ثلاثة إلى خمسة أيام» للتحقق من ردود الفعل التحسسية، إن وجدت.

إذا كنت أنت أو أي فرد في العائلة مصاباً بالحساسية من الخيار، فاستشيري طبيب الأطفال قبل إطعام الخيار لطفلك.

إذا لاحظت علامات الانزعاج البطني، مثل الغازات، فقومي بإزالة الخيار من النظام الغذائي لبضعة أيام. إعادة تقديم بعد استشارة الأطفال.

بمجرد أن يبدو الطفل مرتاحاً مع الطعم المعتدل لهريس الخيار، يمكنك مزج هريس الخيار مع الهريس المصنوع من الخضار والفواكه الأخرى.

بالنسبة للأطفال الأكبر سناً والأطفال الصغار، الذين بدأوا بالفعل أطعمة الأصابع، يمكن تقديم شرائح الخيار السميكة كغذاء صحي للأصابع.

إذا تم تشخيص إصابة طفلك بحساسية الخيار، فلا تقدمي أي طعام يحتوي على خيار، حتى بكميات صغيرة.

5. كيفية اختيار وتخزين الخيار؟

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فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها لتحديد الخيار وتخزينه بأمان.

كيفية اختيار الخيار

قومي بشراء الخيار الطازج والثابت وغير العضوي.

اختاري تلك التي تكون خضراء ولديها عيوب وحفر أقل.

اختاري الخيار الحاد والثابت على الخيار الذائب أو الذابل.

تجنبي الخيار الكبير والأصفر.

كيفية تخزين الخيار

اغسلي الخيار جيداً تحت الماء الجاري.

بعد التجفيف، ضعيه في الثلاجة لمدة أسبوع.

حاولي الاحتفاظ بالخيار في كيس مغلق بسحاب في الأمام بدلاً من تكديسها في الخلف.

تجنب التخزين بكميات كبيرة؛ لأن الخيار يفقد الرطوبة بسرعة.

6 .وصفات الخيار سريعة ولذيذة للأطفال

يمكن إدخال الخيار في شكل نقي أو مهروس. بمجرد أن يشعر طفلك بالرضا عن مذاقه، يمكنك تجربة بعض هذه الوصفات.

1. هريس الخيار والكمثرى

هذا سهل التحضير وسهل الهضم. إضافة المزيد من هريس الفاكهة إلى هذه الوصفة هو خيار شخصي.

سوف تحتاجين:

1 كوب من الخيار (مقشر ومقطع)

1 كوب من الكمثرى (مقشرة ومقطعة مكعبات)

ماء

كيف؟

اهرسي شرائح الخيار بالشوكة.

ضعي الخيار والكمثرى المهروسين في الخلاط واخلطيهما جيداً. تأكدي من عدم ترك أي كتل.

أضيفي 1-4 أكواب ماء وامزجي مرة أخرى لجعل المعجون سلساً.

قدميها على الفور مع قليل من مسحوق الجاجري في الأعلى لنكهة إضافية.

مزيج الزبادي من الخيار

كوجبة خفيفة سهلة، فإن هذه الوصفة الرائعة هي مزيج مغذٍ من البروبيوتيك والمغذي والذي يعتبر صديقاً للأمعاء. يمكنك إطعام طفلك هذه الوصفة كطبق جانبي أيضاً.

سوف تحتاجين:

1 خيار صغير (مقشر ومكعبات)

1 كوب بابايا

1 كوب زبادي عادي (أو زبادي يوناني)

¼ كوب من أوراق النعناع

½ ملعقة صغيرة من مسحوق الجاجري (اختياري)

كيف؟

ضعي أوراق النعناع والبابايا والخيار في الخلاط وامزجي حتى تحصلي على عجينة ناعمة. تأكدي من عدم ترك أي كتل.

أضيفي ¼ كوب ماء إذا كان المعجون يبدو سميكاً جداً. أضيفي الماء حتى يصبح المزيج أكثر نعومة.

امزجي المزيج مع الزبادي واخفقيه جيداً. تأكدي من عدم وجود كتل.

أضيفي مسحوق جاغري كنكهة مضافة.

قدميه طازجاً لطفلك.

الخيار هو غذاء صحي يستحق إضافته إلى النظام الغذائي المتوازن لطفلك بطريقة تتناسب مع عمره. بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة، يمكنك طهي الفاكهة؛ لإضافة التنوع إلى نظامك الغذائي. يمكن للأطفال الصغار الذين تزيد أعمارهم على عام الاستمتاع بالخيار كجزء من السلطات، والسندويتشات، والمخفوقات.