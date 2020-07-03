تحذير طبي: إن كنت من محبّي العسل.. فهذا ما سيحدث لك إن أفرطت في تناوله

ولكن الإفراط في تناوله قد يقلب الأمر على صحتنا سلباً، وفق ما أعلنت الدكتورة أولغا ديكر، خبيرة التغذية الروسية، أن الإفراط بتناول العسل، يعقد جدا عملية تخفيض الوزن.

ووفقا للخبيرة، يعادل مؤشر ارتفاع مستوى السكر في الدم للعسل 60 وحدة، وأن تناوله يرفع بصورة حادة مستوى الجلوكوز في الدم، ما يجبر البنكرياس على إفراز كمية كبيرة من هرمون الأنسولين، وهذا يمنع تخفيض الوزن بفعالية.

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وتقول: “إذا تناول الشخص ثلاث ملاعق طعام من العسل يوميا، فلا تنتظر نتائج سريعة. كما أن تسخين العسل إلى أعلى من 60 درجة مئوية، يفقده الإنزيمات والفيتامينات المفيدة. أي لا ينصح بإضافة العسل إلى الشاي الساخن”.

وتشير الخبيرة، إلى أن للعسل سعرات حرارية عالية، حيث إن كل 100 غرام منه تعطي 304 كيلوسعرات، وملعقة الطعام تعطي 64 كيلوسعرة ولكن في نفس الوقت يحتوي العسل على فيتامينات B وC وK وحمض الفوليك كما أنه مطهر ممتاز.

وتقول الخبيرة محذرة “يجب عدم إعطاء العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة، لأنه قد يحتوي على أبواغ الجراثيم المحفزة للتسمم الغذائي، لأن آليات الدفاع المعوي لم تتشكل عندهم في هذا العمر”.