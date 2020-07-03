شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح المُعدل المناسب لـ«فيتامين د» في جسم الإنسان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور ناصر الجهني، النسبة الصحية والطبيعية لـ”فيتامين د” في جسم الإنسان.
وقال “الجهني” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: إن “مستوي (فيتامين د) الطبيعي يفضل أن يكون اكثر من 30 نانوجرام لكل مللي أو 50 نانومول”.
وأضاف استشاري الغدد الصماء والسكري: أن “نقص (فيتامين د) يصنف بالشديد إذا كان أقل من 10 نانوجرام لكل مللي”.
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