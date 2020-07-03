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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: خطر نقل الحيوانات الأليفة عدوى كورونا لأصحابها ضئيل للغاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد كبير العلماء بمنظمة الصحة العالمية أن هناك خطر ضئيل للغاية من نقل الحيوانات عدوى كورونا لأصحابها، وذلك وفقا لتقرير لوكالة رويترز الإخبارية، حيث قالت سمية سواميناثان، كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية، فى مؤتمر صحفى فى جنيف إن القطط والنمور وبعض الحيوانات الأخرى أصيبت بهذا المرض، موضحة أن هناك خطر ضئيل للغاية من الحيوانات الأليفة لأنه كان هناك بعض القلق من أن تصبح الحيوانات الأليفة مصدرًا للعدوى.
وكان قد كشف تقرير رسمي سابق من أكبر الأطباء البيطريين فى المملكة المتحدة البريطانية، يدعى أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تحمل فيروس كورونا على فرائها، وحذروا من أن الاتصال الوثيق، مثل العناق، مع الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب يمكن أن ينشر الفيروس وهذا يعني أنها تنقل الفيروس من شخص إلى آخر، وفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية.
وأوضح التقرير الصادر عن الطبيب البيطرى في بريطانيا، أن الحيوانات الأليفة المنزلية قد تحمل الفيروس على الفراء، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتشار المرض من شخص لآخر، وقال الخبراء إن الاتصال الوثيق مثل الحضن والاستمالة والتغذية والسماح للحيوانات بمشاركة الطعام يمكن أن يسمح بنقل الفيروس، هذا يعنى أنه إذا كان أحد أفراد الأسرة مصابًا بالفيروس، فيمكن للحيوان الأليف أن ينقله إلى فرد آخر من العائلة.
وهذا الأمر نفته منظمة الصحة العالمية الآن لتؤكد أن انتقال العدوى من الحيوان إلى الإنسان ضئيل للغايةـ ولم تسجل أى حالات إصابة من الحيوانات الأليفة إلى البشر.
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