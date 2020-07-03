نظافة أسنانك تحميك من 5 مشاكل صحية غير التهابات اللثة.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لغسيل الأسنان فوائد مهمة على صحة الجسم والعقل وليست اللثة والفم فقط كما يعتقد الكثيرون، وحسب ما ذكره موقع dentistryinphiladelphia فإن أهمية غسل الأسنان هى:

فوائد غسل الأسنان

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