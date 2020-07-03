شكرا لقرائتكم خبر عن الهند توافق على بدء التجارب البشرية للقاح جديد لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت شركة صناعة الأدوية زيدوس على موافقة من المنظمين فى الهند لبدء دراسات بشرية على لقاح COVID-19 ، في الوقت الذي تواصل فيه الإصابة الجديدة بفيروسات التاجية في الارتفاع في رابع أكبر دولة تضررا في العالم، وقال شركة Zydus ، وهى جزء من شركة كاديلا للرعاية الصحية المحدودة (CADI.NS) ، في بيان لبورصات الأوراق المالية الهندية ، إن اللقاح المحتمل أظهر "استجابة مناعية قوية" في الدراسات على الحيوانات، والأجسام المضادة المنتجة قادرة على تحييد فيروس النوع البري بالكامل.



اللقاح الهندى الثانى

تأتي موافقة الهند على تجارب Zydus بعد أيام من حصول شركة Bharat Biotech الخاص على ضوء أخضر مماثل للدراسات البشرية لمرشح اللقاح.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن زيدوس ستبدأ تجارب بشرية هذا الشهر في أكثر من 1000 شخص في مواقع متعددة في الهند، وتخطط الشركة ايضا لزيادة طاقتها الانتاجية للمتسابق على اللقاح لخدمة الطلب الهندي والعالمي.

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وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس التاجي في الهند 600000 يوم الخميس ، مما أسفر عن 17834 حالة وفاة حيث كافحت السلطات لاحتواء الوباء مع تخفيف قواعد الإغلاق.