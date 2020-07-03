القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة "زيدوس" الهندية للأدوية، الجمعة، الحصول على موافقة الجهات التنظيمية المحلية لبدء دراسات بشرية على لقاح لمرض "كوفيد-19".
يأتي ذلك في الوقت الذي ترتفع فيه الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في رابع أكثر الدول تضرراً في العالم.
وذكرت "زيدوس" التابعة لكاديلا للرعاية الصحية، في بيان لبورصات الأوراق المالية بالهند، إن اللقاح المحتمل أظهر "استجابة مناعية قوية" في الدراسات على الحيوانات، وأن الأجسام المضادة التي أنتجها قادرة على تحييد الفيروس بالكامل.
وتأتي موافقة الهند على تجارب زيدوس بعد أيام من حصول شركة "بهارات بيوتيك" الخاصة على ضوء أخضر مماثل لإجراء دراسات بشرية على لقاح محتمل.
وقالت زيدوس إنها ستبدأ التجارب البشرية هذا الشهر على أكثر من 1000 شخص في مواقع متعددة في الهند.
ولم تتم الموافقة على الاستخدام التجاري لأي لقاح لـ"كوفيد-19" ولكن يتم حالياً اختبار أكثر من 12 لقاحاً من بين ما يزيد عن 100 لقاح محتمل على البشر، وقد أظهر بعضها نتائج واعدة في تجارب المرحلة الأولية.
كانت هذه تفاصيل خبر الهند تستعد لبدء تجارب بشرية على لقاح لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.