الإصابة بكورونا مرتين.. قرود تساهم في حل اللغز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت دراسة صينية نشرت في مجلة "ساينس" أن قرود تجارب حقنت بفيروس كورونا المستجد بقيت محمية من الإصابة مجددا لمدة 28 يوما على الأقل، بعد ذلك.

وتبقى أسئلة حول تشكيل جسم الإنسان مناعة محتملة إثر الإصابة بالفيروس ومدتها، وينبغي الانتظار لأشهر أو حتى سنوات لمعرفة إن كان ملايين الأشخاص الذي أصيبوا في بداية الجائحة محميين من الإصابة مجددا.



وأجرى علماء من معهد "بيكينج يونيون ميديكال" تجربة على قرود الماكاك التي غالبا ما تستخدم في التجارب بسبب تشابهها مع الإنسان لمعرفة إن كانت تتمتع بمناعة قصيرة المدى على الفيروس.

وحقنت 6 قردة بفيروس كورونا المستجد، وظهرت عليها أعراض طفيفة إلى معتدلة واحتاجت إلى أسبوعين لتتعافى.

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وبعد 28 يوما على الإصابة الأولى، حقنت 4 من القردة الـ6 بالفيروس مجددا، لكن هذه المرة ورغم ارتفاع قصير بالحرارة لم تظهر أي أعراض أخرى على ما كتب معدو الدراسة.

ومن خلال أخذ عينات متكررة، اكتشف الباحثون أن ذروة الشحنة الفيروسية سجلت بعد 3 أيام على حقن القردة.

وأظهرت القردة استجابة مناعية أقوى بعد عملية الحقن الأولى مفرزة أجساما مضادة قد تكون حمتها من الإصابة مجددا بعد فترة قصيرة.