أسباب فقدان حاستي الشم والتذوق

الشم والتذوق من الحواس المهمة جدا فحاسة الشم ضرورية للتعرف على الروائح الذكية والفاسدة، أما حاسة التذوق فهي للتعرف على طعم الأطعمة المختلفة.

فقدان إحدى هذه الحواس قد يتسبب في مشكلات للإنسان وقد يعتقد البعض في الوقت الحالي أن هذا الفقدان يكون بسبب فيروس كورونا وقد يكون هذا اعتقادا خاطئا، حيث يوجد العديد من الأسباب الأخرى لفقدان حاسة الشم والتذوق تعرفوا عليها من خلال التالي.





أسباب فقدان حاسة الشم والتذوق:

التهاب فيروسي بالجهاز التنفسي:

عادة ما يشعر الإنسان بفقدان حاستي الشم والتذوق وخاصة عند الإصابة بالأنفلونزا، ويكون هذا نتيجة الإلتهاب الفيروسي الذي يصيب الجهاز التنفسي العلوي، حيث أشارت بعض الدراسات إلى أنه من الممكن أن يتسبب الفيروس في تلف الخلايا العصبية في الغشاء المخاطى مما يفقد الإنسان حاسة الشم.

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التهاب الجيوب الأنفية:

عند الإصابة بالإلتهابات في الجيوب الأنفية قد يفقد الإنسان حاسة الشم، حيث أن التضخم في السلائل الأنفية بالسقف العلوي بالأنف يمنع وصول الرائحة إلى الغشاء المخاطي، ولهذا يجب علاج هذا الالتهاب من خلال العلاج الدوائي، وخاصة العلاج بالستيرويدات التي تساعد على الشم مرة أخرى أو أجراء جراحة.





الإصابة بالصدمات بالرأس:

التعرض إلى صدمات الرأس العنيفة من الممكن أن تؤدي إلى التمزق في الألياف العصبية الخاصة بحاسة الشم أو التذوق، مما يتسبب في فقدان حاسة الشم أو التذوق، وقد يكون الفقدان بشكل كامل أو بشكل جزئي ومن الممكن علاج هذه الحالة.

التلف بالأعصاب

قد يكون السبب في فقدان حاسة الشم أو التذوق هو التلف بالأعصاب والإضرار بالمستقبلات العصبية والحسية التي ترسل المعلومات إلى الدماغ، وقد يكون هذا بسبب الإصابة بأمراض مثل الإصابة بالرأس، أو التعرض إلى السكتة الدماغية، أو الإصابة بمرض السكري والأورام التي تصيب الدماغ، ومن يعانون من مشكلة في الغدة الدرقية.