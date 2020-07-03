شكرا لقرائتكم خبر عن احمى نفسك من كورونا.. نصائح قبل أن تجعل ضيوفك يستخدمون التواليت بمنزلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، يجب الانتباه جيداً وحماية نفسك، وكذلك الاهتمام بدورات المياه، خاصة أنها من أكثر الأماكن التي قد تنتقل منها العدوى، فهل من الآمن أن تجعل ضيوفك يستخدمون دورة المياه، هناك أشياء يجب أن تعرفها قبل أن تجعل الضيوف يستخدمون دورات المياه في المنزل ، بحسب موقع تايمز أوف أنديا.

هل ينتقل فيروس كورونا من مشاركة دورة المياه؟

على الرغم من أن خطر انتقال المرض عن طريق جزيئات البراز منخفض، فقد وجدت دراسة أن الفيروس التاجي الجديد يمكن أن يكون موجودًا في البراز حتى 33 يومًا بعد أن يثبت الشخص سلبيًا للمرض، هذا هو السبب في أنه من المهم اتخاذ بعض الاحتياطات عندما يتعلق الأمر بمشاركة الحمام لمنع انتشار فيروس كورونا

5 أشياء قبل أن تجعل ضيوفك يستخدمون التواليت بمنزلك

حلل خطر الإصابة بفيروس كورونا

من أول الأشياء التي تحتاج إلى العناية بها هي المشاكل الصحية الأساسية لك ولأفراد عائلتك من المعروف أن كبار السن والذين يعانون من حالات صحية مزمنة بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والربو وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض الكلى المزمنة هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات حادة من COVID-19.

إذا كنت أنت أو أي من أفراد عائلتك ينتمون إلى فئة عالية المخاطر لفيروس كورونا الجديد، فمن المستحسن تجنب أي زيارات لمنزلك.

اطلب من الضيوف استخدام الحمام الذي لا تستخدمه كثيرًا

لتقليل مقدار الوقت الذي يقضيه الأشخاص داخل منزلك وتقليل قائمة الأسطح التي قد يضطرون إلى لمسها، دع ضيفك يستخدم الحمام بالقرب من المدخل الرئيسي إذا كان لديك حمام ضيوف إضافي، فمن الأفضل السماح لهم باستخدامه سيساعد ذلك في التقليل من خطر العدوى بسبب الحمامات المشتركة.

احتفظ بالمطهرات في الحمام

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تأكد من تجهيز الحمام قبل أن يحتاجه شخص غريب، من خلال الاحتفاظ بالعناصر التالية:

-معقم اليدين

-مناديل مطهرة

-رذاذ مطهر

- المناديل.

أخبر ضيفك بتنظيف مقعد المرحاض قبل وبعد الاستخدام، وكذلك مسح الأسطح عالية اللمس مثل مقابض الأبواب والحنفيات ومفاتيح الإضاءة وما إلى ذلك باستخدام البخاخات المطهرة أو المناديل قبل الخروج من الحمام.

أغلق غطاء المرحاض قبل التنظيف

لتقليل فرص الجسيمات الفيروسية العائمة، يجب على الضيف دائمًا إغلاق غطاء المرحاض قبل شد السيفون من المهم أيضًا تنظيف مقاعد المرحاض بمجرد الانتهاء لتجنب التلوث.

ارتداء الكمامة قبل دخول الحمام

إذا احتاج أكثر من شخص إلى استخدام الحمام في فترة زمنية قصيرة، شجعه على ارتداء أقنعة الوجه لتقليل خطر الإصابة بأي عدوى.