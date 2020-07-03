كورونا حول العالم.. قفزة يومية بإصابات المكسيك ورقم قياسي في أمريكا

توفي 524 ألفاً و176 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الجمعة، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 10 ملايين و991 ألفاً و872 إصابة، وتمَّ إعلان تعافي 6 ملايين و150 ألفاً و606 مصابين، حتى الساعة السابعة صباحاً بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

55 ألف إصابة بيوم واحد في أمريكا

أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 55 ألف حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، الخميس، في أكبر زيادة يومية تعلن عنها أي دولة.

وقفزت بشدة حالات الإصابة بالفيروس في أنحاء الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي مما وضع معالجة الرئيس دونالد ترامب للأزمة تحت التدقيق ودفع عددا من حكام الولايات إلى وقف خطط لإعادة فتح ولاياتهم بعد إجراءات عزل عام مشددة.





5 إصابات جديدة في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الجمعة، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 3 حالات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن 3 من الإصابات الـ3 الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج، بينما رصدت العاصمة بكين حالتين جديدتين. ولم تُسجل أي وفيات جديدة.

وسجلت الصين أيضا 4 حالات لم تظهر عليها أعراض المرض بعد تسجيل حالتين في اليوم السابق.

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المكسيك تسجل أعلى زيادة يومية

أظهرت بيانات لوزارة الصحة في المكسيك تسجيل 6741 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الخميس، في رقم قياسي جديد لعدد الإصابات اليومية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 238 ألفا و511 حالة.



ودفعت الإصابات الجديدة المكسيك لتتجاوز إيران وتحتل المركز العاشر بين أكثر الدول من حيث عدد الإصابات.

وزاد عدد الوفيات في المكسيك بسبب الفيروس 679 ليرتفع الإجمالي إلى 29189 حالة.





وفيات البرازيل تصل إلى 61884

قالت وزارة الصحة في البرازيل، الخميس، إنه تم تسجيل 1252 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 61884.

وزادت حالات الإصابة بالفيروس 48105 ليصل الإجمالي إلى مليون و496 ألفا و858 حالة، في ثاني أسوأ تفش للفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.





ارتفاع إصابات ألمانيا إلى 195674

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 446 إلى 195674.

وأضافت البيانات أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد ارتفع بواقع 9 حالات إلى 9003.