الصين تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الجمعة، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس مقارنة مع ثلاث حالات في اليوم السابق.



وأضافت اللجنة في بيان أن 3 من الإصابات الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج، بينما رصدت العاصمة بكين حالتين جديدتين. ولم تُسجل أي وفيات جديدة.

وسجلت الصين أيضا 4 حالات لم تظهر عليها أعراض المرض بعد تسجيل حالتين في اليوم السابق.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني وصل إلى 83542 حتى الثاني من يوليو/ تموز، بينما ظل عدد الوفيات الناجمة عن المرض الذي يسببه الفيروس عند 4634 حالة.