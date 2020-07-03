أمريكا تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا اليومية

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، نحو 53,069 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي منذ بداية الوباء، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.



وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى أكثر من 2.7 مليون.

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وسجلت البلاد أيضا 649 وفاة بالفيروس في 24 ساعة، ليرتفع إجمالي وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى 128,677.

وتواجه الولايات المتحدة تزايدًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ.

وأمس الخميس، أعلن مدير "مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها" روبرت ريدفيلد أن "خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية في المئة من الأميركيّين أصيبوا، سواء عرفوا ذلك أم لم يعرفوا"، أي أكثر من عشرين مليون شخص، وهو عدد أكبر بكثير من ذاك المعلن رسميًا والبالغ 2,4 مليون شخص.