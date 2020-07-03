ألقاب تدل على قوة الشخصية

نكشف لك عن القاب تدل على قوة الشخصية تتمنى كل امراة ان تحصل عليها، ونشير ايضا الى اقوى النساء في التاريخ اللواتي عرفن بقوتهن وقدرتهن على التغيير والفوز بالكثير من الصراعات. وكنا قد سبق واشرنا اليك كيف تقوين شخصيتك لتستحقي الالقاب ادناه.

اللقب لا يتحقق الا بعض مواقف معينة تتطلب اظهار الشجاعة والقوة، ومن هنا يتم تحديد ما اذا كان الشخص يستحق اللقب ام لا. اليك هنا الابراج التي تتمتع بقوة شخصية.

القاب المرأة صاحبة الشخصية القوية

الشجاعة

المحاربة

القوية

الجريئة

القائدة

الملكة

الحديدية

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اقوى النساء في التاريخ

زنوبيا:كانت زنوبيا ملكة إمبراطورية تدمر في سوريا وقادت تمرداً على سلطة الإمبراطورية الرومانية في القرن الثالث.

كليوباترا: كانت آخر الفراعنة الذين حكموا مصر البطلمية، وكانت معروفة بذكائها الشديد وعملها على تحسين مكانة بلادها واقتصادها.

جان دارك: بطلة فرنسية حشدت القوات الفرنسية لهزيمة الإنجليز في معارك عديدة أبرزها أورليان.

انديرا غاندي: هي أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في الهند، وهي الوحيدة التي تولت هذا المنصب 4 فترات بين عامي 1966-1984.وكانت شخصية مثيرة للجدل لكنها شديدة القوة، إذ انتصرت في حرب مع باكستان، نتج عنها إقامة دولة بنغلاديش.

مارغريت تاتشر: كانت رئيسة وزراء المملكة المتحدة بين عامي 1979 و1990 وكانت فترة توليها منصب رئيس وزراء البريطاني هي الأطول في القرن العشرين، وقد لقبها بـ"المرأة الحديدية" بسبب عنادها.

ونختم مع عبارات تدل على قوة الشخصية لا تترددي في استعمالها

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