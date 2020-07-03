زوج بريطاني يشنق نفسه ويخنق زوجته بسبب جدال بشأن والدة الزوجة

أقدم زوج بريطاني على خنق زوجته وشنق نفسه بعد جدال مع زوجته بسبب فكرة انتقال حماته للسكن مع أسرته في المنزل

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن كيريل نيمسيف (32 عاما) هاجم زوجته لانا نيميسيفا (33 عاماً)، بعد أن تجادلا حول انتقال والدة الزوجة ليوبوف زاتسيبينا للإقامة معهما، بينما كان طفلهما البالغ من العمر عامين ينام في مهده، وتم العثور على جثة الزوجة على أرضية الحمّام، بينما كان الزوج ملقى بلا حراك في بهو المنزل بمدينة ستافوردشاير.

وانتقل الزوجان إلى المملكة المتحدة من مسقط رأسهما في لاتفيا، حيث حصلت لانا على وظيفة طبيبة عيون، بينما كان كيريل يعمل طاهياً في مطعم بيتزا اكسبرس.

واستمعت جلسة استماع في محكمة ساوث ستافورشاير كورونر أن كيريل تناول دواءً للقلق، وبحث عن إجراءات الطلاق على الإنترنت قبل مهاجمة زوجته.

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وقال كبير المفتشين دان إيسون، من شرطة ستافوردشاير، إن علاقة الزوجين توترت عندما انتقلت والدة لانا للإقامة معهما، وكان الزوج مطعوناً في معدته عندما تم العثور عليه.

وخلصت الشرطة إلى استنتاج أن مشاجرة وقعت بين الزوجين، وقامت لانا بطعن كيريل، لكنها خنقها ثم شنق نفسه

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