فوائد حليب جوز الهند للبشرة لتتخلصي من الشوائب

ان فوائد حليب جوز الهند للبشرة عديدة، وستعرفك عليه لتتمكني من التخلص من شوائب البشرة وتستعيدي نضارتها وجمالها لتلفتي الانظار.

1- ترطيب البشرة:

ان عملية ترطيب البشرة اساسية من اجل التخلص من الشوائب وحليب جوز الهند فعال في هذا المجال. لذلك اتبعي الخطوات التالية:

اخلطي كمية متساوية من حليب جوز الهند مع العسل الطبيعي ونقطتين من زيت اللوز.

طبقي المزيج على بشرتك بحركات دائرية.

اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

2- التخلص من التجاعيد:

ايضاً يمكن لحليب جوز الهند ان يساعدك على مكافحة علامات تقدم سن البشرة والتخلص من التجاعيد.

قومي بنقع بضعة حبات من اللوز في الماء لليلة كاملة.

في الصباح قومي بطحنها واضيفي اليها ملعقتين من حليب جوز الهند واخلطيبها جيدا لتحصلي على مزيج متماسك.

طبقي المزيج على البشرة قبل النوم واتركيها لليلة كاملة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر وكرري هذه الخلطة مرتين في الاسبوع.

3- لتنظيف البشرة:

Advertisements

يمكن لحليب جوز الهند ان يساعدك على تنظيف البشرة بعمق والتخلص من الاوساخ والاتربة المتراكمة فيها.

امزجي ملعقتين من حليب جوز الهند مع ملعقة من الزبادي.

طبقي المزيج على البشرة واتركيه لمدة 5 دقائق.

امسحي بشرتك بواسطة قطنة مبللة ثم اشطفيها بالماء الفاتر.

4- استعادة نضارة البشرة:

ان كنت تسعين لاستعادة اشراقة بشرتك، يمكنك ان تعتمدي على حليب جوز الهند.

امزجي ملعقة صغيرة من بودرة خشب الصندل مع ملعقتين من حليب جوز الهند ورشة صغيرة من الزعفران وملعقة صغيرة من العسل.

طبقي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

إذاً، بعد ان تعرفت على هذه المجموعة من فوائد حليب جوز الهند للبشرة،

قد يهمك أيضا:

افضل خلطات طبيعية للوجه لتتخلصي من الشوائب

طرق طبيعية لعلاج التجاعيد عند النساء