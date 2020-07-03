أعراض التهاب القولون التقرحي والأسباب التي تؤدّي إلى الإصابة به

التهاب القولون التقرحي هو نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية حيث تلتهب بطانة الأمعاء الغليظة (القولون) ثم يصاب القولون بالقرح التي تنتج الدم والصديد والمخاط، وهو ما يسبب الشعور بألم في البطن وحركات الأمعاء المتكررة والبراز الدموي، في هذا التقرير نتعرف على أعراض التهاب القولون التقرحي وأسباب الإصابة به، حسب موقع "everydayhealth".

أعراض التهاب القولون التقرحي عديدة وهناك عدة أنواع فرعية من التهاب القولون التقرحي، والتي يتم تسميتها وفقًا للجزء المصاب من القولون:

-التهاب المستقيم التقرحي الذي يصيب المستقيم فقط.

-التهاب المستقيم ، الذي يصيب المستقيم والجزء السفلي من القولون.

-التهاب القولون الأيسر الذي يصيب المستقيم وأسفل القولون والقولون النازل حتى الانحناء الحاد بالقرب من الطحال

-التهاب القولون التقرحي أو الكلي، الذي يصيب القولون بأكمله.

أعراض التهاب القولون التقرحي تشمل:

أكثر أعراض التهاب القولون التقرحي شيوعًا هي آلام البطن والإسهال، والتي غالبًا ما تحتوي على دم أو صديد.

-عادةً ما تتطور أعراض المرض تدريجيًا ويأتي ويذهب.

-قد تستمر الفترات التي لا تحتوي على مرض نشط لأشهر أو حتى سنوات.

-بمرور الوقت ، يمكن أن يتطور التهاب القولون التقرحي لتغطية المزيد من القولون هذا يؤدي عادة إلى مرض أكثر شدة وأعراض أكبر.

إذا ترك بدون علاج، فقد يؤدي أيضًا إلى عدد من المضاعفات، بما في ذلك:

-سوء التغذية

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-القولون المثقب

-هشاشة العظام

-مرض الكبد

-سرطان قولوني مستقيمي

أسباب التهاب القولون التقرحي

يُعتقد بأن التهاب القولون التقرحي ناتج عن استجابة غير طبيعية من قبل جهاز المناعة في الجسم فمن المفترض أن يدافع نظام المناعة لديك عن البكتيريا والفيروسات الغازية الضارة، ولكن في بعض الأشخاص، يهاجم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ أنسجة الجسم.

في التهاب القولون التقرحي، قد يحدث هذا عندما يخطئ الجسم في الطعام والبكتيريا المفيدة للمواد الضارة، قد يحدث أيضًا عندما لا يوقف الجسم استجابته لمحاربة العدوى.

في كلتا الحالتين، يرسل الجهاز المناعي خلايا الدم البيضاء إلى بطانة القولون ، حيث تسبب التهابًا وقرحة، يعتقد الخبراء أن التهاب القولون التقرحي يتطور بسبب مجموعة من العوامل البيئية والاستعداد الوراثي.

في حين أن سببًا معينًا غير معروف، فقد يؤدي النظام الغذائي والتوتر إلى تفاقم الحالة.

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