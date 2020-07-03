فوائد صحية لشرب الماء أهمّها وتحسين وظائف الدماغ ومُعالجة الصداع

يتكوّن جسم الإنسان من نحو 60٪ من الماء، ويوصى الأطباء بشرب 8 أكواب (237 مل) من الماء يوميا، وكشف موقع هيلثي لاين عن 7 فوائد صحية قائمة على الأدلة لشرب الكثير من الماء.

1. يساعد على زيادة الأداء البدني.

إذا لم تبق رطبًا ، فقد يعاني أدائك البدني، هذا مهم بشكل خاص أثناء التمرين المكثف أو الحرارة العالية، يمكن أن يكون للجفاف تأثير ملحوظ إذا فقدت ما لا يزيد عن 2 ٪ من محتوى الماء في الجسم. ومع ذلك، ليس من غير المألوف أن يفقد الرياضيون ما يصل إلى 6-10٪ من وزن الماء عن طريق العرق، هذا يمكن أن يؤدي إلى تغيير التحكم في درجة حرارة الجسم، وتقليل الدافع ، وزيادة التعب. يمكن أن يجعل التمرين أيضًا أكثر صعوبة جسديًا وذهنيًا، لقد ثبت أن الترطيب الأمثل يمنع حدوث ذلك، وقد يقلل من الإجهاد التأكسدي الذي يحدث أثناء التمرين عالي الكثافة. هذا ليس مفاجئًا عندما تفكر في أن العضلات حوالي 80 ٪ من الماء، إذا كنت تمارس الرياضة بشكل مكثف وتميل إلى التعرق فإن البقاء رطبًا يمكن أن يساعدك على الأداء في أفضل حالاتك.

2. يؤثر بشكل كبير على مستويات الطاقة ووظيفة الدماغ

تظهر الدراسات أنه حتى الجفاف المعتدل، مثل فقدان 1-3 ٪ من وزن الجسم ، يمكن أن يضعف العديد من جوانب وظائف المخ، في دراسة أجريت على شابات، وجد الباحثون أن فقدان السوائل بنسبة 1.4٪ بعد التمرين أضعف المزاج والتركيز. كما زاد من تواتر الصداع.

أجرى العديد من أعضاء هذا الفريق البحثي دراسة مماثلة في الشباب. ووجدوا أن فقدان السوائل بنسبة 1.6٪ كان ضارًا للذاكرة العاملة وزاد من الشعور بالقلق والتعب، يساوي فقدان السوائل بنسبة 1-3 ٪ حوالي 1.5-4.5 رطل (0.5-2 كجم) من فقدان وزن الجسم لشخص يزن 150 رطلًا (68 كجم). يمكن أن يحدث ذلك بسهولة من خلال الأنشطة اليومية العادية، ناهيك بممارسة الرياضة أو الحرارة العالية.

أظهرت العديد من الدراسات الأخرى، مع مواضيع تتراوح من الأطفال إلى كبار السن ، أن الجفاف الخفيف يمكن أن يضعف المزاج والذاكرة وأداء الدماغ.

3. يساعد تناول الماء في منع الصداع وعلاجه

أظهرت الأبحاث أن الصداع هو أحد أكثر أعراض الجفاف شيوعًا. على سبيل المثال ، وجدت دراسة أجريت على 393 شخصًا أن 40٪ من المشاركين يعانون من صداع نتيجة لفقدان السوائل.

أظهرت بعض الدراسات أن شرب الماء يمكن أن يساعد في تخفيف الصداع لدى أولئك الذين يعانون من الصداع المتكرر.

وجدت دراسة أجريت على 102 رجل أن شرب 50.7 أونصة إضافية (1.5 لتر) من الماء يوميًا أدى إلى تحسينات كبيرة على مقياس جودة الحياة الخاصة بالصداع النصفي، وهو نظام لتسجيل أعراض الصداع النصفي.

بالإضافة إلى ذلك، أبلغ 47 ٪ من الرجال الذين شربوا المزيد من الماء عن تحسن في الصداع، في حين أبلغ 25 ٪ فقط من الرجال في المجموعة الضابطة عن هذا التأثير، ومع ذلك، لا تتفق جميع الدراسات، وخلص الباحثون إلى أنه بسبب عدم وجود دراسات عالية الجودة، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد كيف يمكن لزيادة الترطيب المساعدة في تحسين أعراض الصداع وتقليل تكرار الصداع.

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4. تناول الماء يساعد في تخفيف الإمساك

الإمساك مشكلة شائعة تتميز بحركات الأمعاء النادرة وصعوبة في إخراج البراز، غالبًا ما يوصى بزيادة تناول السوائل كجزء من بروتوكول العلاج، وهناك بعض الأدلة لدعم هذا الأمر، يبدو أن انخفاض استهلاك المياه هو عامل خطر للإمساك لدى كل من الأفراد الأصغر سنًا والأكبر سنًا، زيادة الماء قد تساعد في تقليل الإمساك، أظهرت الدراسات أن المياه المعدنية الغنية بالمغنيسيوم والصوديوم تعمل على تحسين تواتر حركة الأمعاء وتماسكها لدى الأشخاص المصابين بالإمساك.

5. شرب الماء يساعد في علاج حصوات الكلى

الحصوات البولية هي كتل مؤلمة من الكريستال المعدني تتشكل في الجهاز البولي، هناك أدلة محدودة على أن تناول الماء يمكن أن يساعد في منع التكرار لدى الأشخاص الذين سبق لهم الحصول على حصوات الكلى، يزيد تناول السوائل العالي من حجم البول الذي يمر عبر الكلى. هذا يخفف تركيز المعادن ، لذلك تقل احتمالية تبلورها وتشكيل كتل.

6. يساعد على منع الكحول

يشير الكحول إلى الأعراض غير السارة التي تحدث بعد شرب الكحول، الكحول مدر للبول ، لذلك يجعلك تخسر ماء أكثر مما تتناوله. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الجفاف، على الرغم من أن الجفاف ليس السبب الرئيسي لحدوث صداع الكحول، إلا أنه يمكن أن يسبب أعراضًا مثل العطش والتعب والصداع وجفاف الفم، من الطرق الجيدة للحد من الإفراط في تناول الكحول هو شرب كوب من الماء بين المشروبات وتناول كوب واحد كبير على الأقل من الماء قبل الذهاب إلى الفراش.

7. يساعد تناول الماء على فقدان الوزن

يمكن أن يساعدك شرب الكثير من الماء على فقدان الوزن، وذلك لأن الماء يمكن أن يزيد من الشبع ويعزز معدل التمثيل الغذائي الخاص بك، تشير بعض الأدلة إلى أن زيادة تناول الماء يمكن أن يعزز فقدان الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي بشكل طفيف، مما يمكن أن يزيد من عدد السعرات الحرارية التي تحرقها يوميًا، أظهرت دراسة أجريت عام 2013 على 50 شابة يعانون من زيادة الوزن أن شرب 16.9 أوقية إضافية (500 مل) من الماء 3 مرات يوميًا قبل الوجبات لمدة 8 أسابيع أدى إلى انخفاض كبير في وزن الجسم والدهون مقارنةً بقياسات ما قبل الدراسة، التوقيت مهم أيضًا. شرب الماء قبل نصف ساعة من تناول الطعام هو الأكثر فعالية. يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع حتى تأكل سعرات حرارية أقل

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