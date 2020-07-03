أنواع سرطان البنكرياس المختلفة والأسباب المختلفة للإصابة به

تحدث الإصابة بسرطان البنكرياس عندما يبدأ نمو الخلايا غير المنضبط في جزء من البنكرياس وتتطور الأورام والتي تعطل طريقة عمل البنكرياس، غالبًا ما لا يظهر سرطان البنكرياس أي أعراض حتى المراحل اللاحقة لهذا السبب، قد يكون من الصعب السيطرة عليه.

ويقدم التقرير التالي كل ما يخص سرطان البنكرياس من والأسباب المختلفة للإصابة به وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday

سرطان البنكرياس

يؤثر هذا النوع من السرطانات على البنكرياس وهو عضو بالقرب من المرارة يلعب دورًا رئيسيًا في عملية الهضم، البنكرياس هو عضو يبلغ طوله 6 بوصات يقع خلف المعدة في الجزء الخلفي من البطن، بالقرب من المرارة، يحتوي على الغدد التي تفرز عصائر البنكرياس والهرمونات والأنسولين، يمكن أن يؤثر السرطان على الغدد الصماء أو الغدد الخارجية في البنكرياس.

تنتج الغدد المفرزة العصائر أو الإنزيمات التي تدخل الأمعاء وتساعد على هضم الدهون والبروتينات والكربوهيدرات هذه تشكل معظم البنكرياس.

الغدد الصماء هي مجموعات صغيرة من الخلايا تعرف باسم جزر لانجرهانس يطلقون هرمونات الأنسولين والجلوكاجون في مجرى الدم والمسؤولين عن السيطرة على مستويات السكر في الدم عندما لا تعمل بشكل صحيح ، تكون النتيجة غالبًا مرض السكري.

أنواع سرطان البنكرياس

هناك نوعان مختلفان من سرطان البنكرياس، اعتمادًا على ما إذا كان يؤثر على وظائف الغدد الصماء أو الغدد الصماء لديهم عوامل خطر مختلفة وأسباب وأعراض واختبارات تشخيصية وعلاجات وتوقعات.

أولا سرطان البنكرياس الإفرازي وهي الأورام التي تؤثر على وظائف الإفرازات هي النوع الأكثر شيوعًا، يمكن أن تكون خبيثة أو حميدة تسمى الأورام أو الخراجات الحميدة بالورم الكيسي معظم أورام البنكرياس خبيثة أو سرطانية، يمكن أن تؤثر أنواع مختلفة من سرطانات البنكرياس على وظائف الإفراز.

تشمل أنواع الورم ما يلي:

سرطانات غدية: تبدأ عادة في خلايا الغدة في قنوات البنكرياس.

سرطان الخلايا أسينار: الذي يبدأ في خلايا إنزيم البنكرياس.

سرطان الأمبولة: الذي يبدأ حيث تلتقي القناة الصفراوية والقناة البنكرياسية مع الاثني عشر من الأمعاء الدقيقة

سرطانات غدية.

سرطان الخلايا الحرشفية.

سرطان الخلايا العملاقة.

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سرطان الغدد الصماء البنكرياس.

تسمى الأورام التي تؤثر على وظائف الغدد الصماء في البنكرياس أورام الغدد الصم العصبية أو أورام الخلايا الجزرية هذه غير شائعة إلى حد ما، ويأتي الاسم من نوع الخلية المنتجة للهرمونات حيث يبدأ السرطان.

س: ما هي أسباب الإصابة بسرطان البنكرياس؟

ج: لا يعرف العلماء بالضبط سبب نمو الخلايا غير المنضبط في البنكرياس ، لكنهم حددوا بعض عوامل الخطر المحتملة.

عوامل وراثية يمكن أن يؤدي التلف أو التغيرات في الحمض النووي للشخص إلى تلف في الجينات التي تتحكم في انقسام الخلايا، وتنتقل التغيرات الوراثية الوراثية من خلال الأسرة هناك أدلة على أن سرطان البنكرياس يمكن أن ينتشر في العائلات، كما تحدث تغييرات جينية أخرى بسبب التعرض لمحفز بيئي مثل التبغ.

س: هل تؤثر العوامل البيئية على الإصابة بسرطان البنكرياس؟

ج: يمكن أن يزيد التعرض لمبيدات الآفات من خطر الإصابة بأمراض مختلفة ، وقد يكون سرطان البنكرياس أحد هذه الأمراض تشمل المواد التي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس المبيدات الحشرية، الأصباغ، المواد الكيميائية المستخدمة في تكرير المعادن، عندما يتلامس الجسم مع مادة مسرطنة، تتشكل الجذور الحرة وتضر هذه الخلايا وتؤثر على قدرتها على العمل بشكل طبيعي يمكن أن تكون النتيجة نمو سرطاني.

س: هل العمر يؤثر على معدل الإصابة بسرطان البنكرياس؟

ج : العمر عامل خطر مهم خاصة بعد سن الستين، ووجد العلماء أيضًا صلة بين سرطان البنكرياس والعديد من الأمراض الأخرى مثل تليف الكبد أو تندب الكبد، عدوى المعدة بالبكتيريا المسببة للقرحة، السكرى، التهاب البنكرياس المزمن، التهاب اللثة أو أمراض اللثة.

س: ما هي العوامل السلوكية التي تزيد من فرص الإصابة بسرطان البنكرياس؟

ج: هناك عدة عوامل سلوكية ونمطية تزيد من فرص الإصابة بسرطان البنكرياس وهي تدخين السجائر أو التعرض لدخان التبغ، الوزن الزائد وعدم ممارسة الرياضة، نظام غذائي غني باللحوم الحمراء والدهون وقليل من الفواكه والخضراوات، استهلاك الكحول على المدى الطويل، والذي يمكن أن يؤدي إلى التهاب البنكرياس المزمن، وهو عامل خطر لسرطان البنكرياس

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