شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن اللوكيميا وعلامات الإصابة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللوكيميا أو سرطان الدم من الحالات المرضية الخطيرة ويحدث بسبب مشكلة فى إنتاج خلايا الدم، وعادة ما يصيب الكريات البيض أو خلايا الدم البيضاء، ومن خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على كل المعلومات اللازمة عن اللوكيميا أو سرطان الدم بحسب ما نشر موقع medicalnewstoday.



اللوكيميا

س: ما اللوكيميا ؟

اللوكيميا هى سرطان الدم، حيث ينتج نخاع العظام خلايا الدم ويمكن أن يتطور سرطان الدم بسبب مشكلة فى إنتاج خلايا الدم وعادة ما يصيب خلايا الدم البيضاء.

من المرجح أن يصيب اللوكيميا الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا، لكنه أيضًا أكثر أنواع السرطان شيوعًا فى أولئك الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا.

يتطور سرطان الدم الحاد بسرعة ويتفاقم بسرعة، لكن سرطان الدم المزمن يزداد سوءًا بمرور الوقت هناك عدة أنواع مختلفة من سرطان الدم، ويعتمد أفضل مسار للعلاج وفرصة البقاء على قيد الحياة على النوع الذى يعانى المريض منه.

س: ما أعراض الإصابة باللوكيميا ؟

تشمل أعراض اللوكيميا ما يلي:

- ضعف تخثر الدم: يمكن أن يتسبب ذلك فى إصابة الشخص بالكدمات أو النزيف بسهولة والشفاء ببطء وقد يصابون أيضًا بالنزف النقطى، وهى بقع حمراء وأرجوانية صغيرة على الجسم وتشير هذه إلى أن الدم لا يتخثر بشكل صحيح.

- الالتهابات المتكررة: خلايا الدم البيضاء حاسمة لمكافحة العدوى إذا كانت خلايا الدم البيضاء لا تعمل بشكل صحيح، فقد يصاب الشخص بعدوى متكررة وقد يهاجم الجهاز المناعى خلايا الجسم.

- فقر الدم: مع توفر عدد أقل من خلايا الدم الحمراء الفعالة، قد يصاب الشخص بفقر الدم، وهذا يعنى أنه ليس لديهم ما يكفى من الهيموجلوبين فى الدم وينقل الهيموجلوبين الحديد حول الجسم، ويمكن أن يؤدى نقص الحديد إلى صعوبة فى التنفس أو شحوب الجلد وشحوبه.

قد تشمل الأعراض الأخرى:

- غثيان

- حمى

- قشعريرة

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- تعرق ليلى

- أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا

- فقدان الوزن

- آلام العظام

- التعب

- إذا تورم الكبد أو الطحال، فقد يشعر الشخص بالشبع ويأكل أقل، ما يؤدى إلى فقدان الوزن.

- قد يحدث فقدان الوزن أيضًا حتى بدون تضخم الكبد أو الطحال.

- قد يشير الصداع إلى أن الخلايا السرطانية دخلت الجهاز العصبى المركزى (CNS).

س: ما أسباب اللوكيميا؟

يتطور سرطان الدم عندما يتسبب الحمض النووى لخلايا الدم النامية، وخاصة الخلايا البيضاء، فى تلفها هذا يتسبب فى نمو خلايا الدم وتقسيمها بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

تموت خلايا الدم السليمة، وتستبدل بخلايا جديدة تتطور هذه فى النخاع العظمى.

لا تموت خلايا الدم غير الطبيعية عند نقطة طبيعية فى دورة حياتها بدلاً من ذلك يبنون ويشغلون مساحة أكبر.

عندما ينتج نخاع العظام المزيد من الخلايا السرطانية، تبدأ فى اكتظاظ الدم، ما يمنع خلايا الدم البيضاء الصحية من النمو وتعمل بشكل طبيعى.

فى نهاية المطاف يفوق عدد الخلايا السرطانية الخلايا السليمة فى الدم.