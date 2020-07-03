شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: فيروس كورونا يمكن أن يصيب خلايا القلب والدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح العلماء أن التجارب المعملية أظهرت أن الفيروس التاجي قد يسبب إصابة خلايا القلب والدماغ البشرية ، وقال مؤلفو الدراسات المنفصلة وفقا لتقرير المجلة الأمريكية " Newsweek"، إن عملهم يظهر أن (الفيروس التاجي الذي يسبب COVID-19) لا يؤثر فقط على الرئتين ولكن يبدو أيضًا أن لديه القدرة على التسبب في مشاكل في القلب والدماغ.

في إحدى الأبحاث المنشورة في مجلة Cell Reports Medicine ، شاهد العلماء لمعرفة ما إذا كان فيروس كورونا، يمكن أن يصيب خلايا القلب البشرية التي تنمو من الخلايا الجذعية في المختبر.



كورونا يصيب الدماغ والقلب

وتم العثور على الفيروس، لإصابة خلايا القلب عن طريق ربط نفسها بـ ACE2 ، وهو الإنزيم الذي يستخدمه الفيروس لغزو خلايانا، و ليس فقط أن الفيروس أصاب الخلايا ، بل تكاثر ويبدو أنه يؤدي إلى نوع من موت الخلايا.

وبعد 72 ساعة ، غيرت العدوى فى كيفية التعبير عن الجينات في الخلايا ، بما في ذلك تلك المتعلقة بتشغيل جزء من جهاز المناعة الذي يحارب الغزاة.

وقال الفريق الطبى، إن عملهم يظهر أن كورونا - CoV - 2 يمكن أن يصيب خلايا القلب المزروعة بالخلايا الجذعية في أطباق المختبر ، ويمكن البناء عليها للتحقق من كيفية تأثير الفيروس على هذا العضو ، وخلق علاجات محتملة.

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قال المؤلف المشارك كليف سفيندسن ، أستاذ الطب والعلوم الطبية الحيوية في سيدار سيناء ، في بيان أنه في حين أن مشاكل القلب التي تظهر في مرضى COVID-19 يمكن أن تكون نتيجة استجابة الجسم الالتهابية للعدوى ، "تشير بياناتنا إلى أن القلب يمكن أن تتأثر مباشرة بالفيروس ".

في دراسة منفصلة نُشرت كمطبوعة مسبقًا على موقع ALTEX ، تم العثور على فيروس كورونا، لإصابة خلايا ما يسمى بـ "الميني بارين" أو "الدماغ" في المختبر، حيث دخل الفيروس الخلايا العصبية في الأدمغة المصغرة ، وتكرارها.

كتب المؤلفون أن دراستهم تقدم دليلاً على أن السارس CoV-2 يمكن أن يصيب الخلايا العصبية ، ومن المحتمل أن تساهم هذه العملية في المشاكل العصبية وربما الاضطرابات العصبية النمائية في أولئك الذين يصابون بالجرثومة.

قال الفريقان إن دراستهما كانت محدودة لأن الخلايا كانت في المختبر وليس في جسم الإنسان ، حيث توجد العديد من العمليات الأخرى.

وأوضح الفريق، أن الدراسة تمثل "أول دليل واضح" على أن فيروس كورونا CoV - 2 يمكن أن يصيب الخلايا العصبية. كما يظهر أن الخلايا العصبية لديها ACE2، وهذا يعني أنه على الأقل نظريًا ، يمكن أن تكون بعض المظاهر العصبية لـ COVID-19 ناتجة عن الغزو المباشر لخلايا المخ عن طريق الفيروس."