شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يتوصلون لطريقة جديدة لتحفيز إنتاج المواد الأفيونية المسكنه للألم بالدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف الباحثون طريقة ممكنة لزيادة مستويات المواد الأفيونية الطبيعية في الدماغ، وقد يساعد استغلال مستقبلات الأفيون المكتشفة حديثًا في تصميم مسكنات ألم أكثر أمانًا، وفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday.

المواد الأفيونية هي أدوية قوية لتخفيف الألم يمكن أن تسبب أيضًا الإدمان ،ومن المحتمل أن تكون قاتلة في جرعة زائدة.

في حين أن الجهود المبذولة لتطوير مادة أفيونية اصطناعية غير مسببة للدمار تحرز تقدمًا ، يعمل فريق دولي من العلماء ، بقيادة معهد لوكسمبورج للصحة على نهج مختلف تمامًا.

لقد اكتشفوا طريقة محتملة لزيادة مستويات المواد الأفيونية في الجسم، تساعد هذه المواد الأفيونية الطبيعية على تخفيف الألم ويمكن أن تخفف من التوتر والقلق والاكتئاب.

المواد الأفيونية الداخلية

هناك ثلاثة أنواع من المواد الأفيونية الداخلية الإندورفين والإنيفالين والدينورفين، الإندورفين مسؤول عن "عداء العدو" الذي يمكن أن يختبره الناس بعد ممارسة التمارين القوية.

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تمنع المواد الأفيونية الداخلية انتقال إشارات الألم في الجهاز العصبي المركزي عن طريق الارتباط بأحد الأنواع الأربعة لمستقبلات المواد الأفيونية على الخلايا العصبية.

ترتبط المواد الأفيونية الاصطناعية ، مثل الفنتانيل ، بنفس المستقبلات ، لكنها ترتبط بقوة أكبر بكثير من المواد الأفيونية الداخلية.

وقام الفريق البحث بالتعاون مع العلماء في جامعة بون في ألمانيا وجامعة لييج في بلجيكا ، بتحديد مستقبل خامس أفيوني يتصرف بشكل مختلف، ويعتقد الباحثون أن إحدى وظائف المستقبلات المعروفة باسم ACKR3 هي تنظيم أو "ضبط" مستويات المواد الأفيونية في الدماغ.

اكتشفوا في التجارب المعملية على الخلايا العصبية أنه عندما ترتبط المواد الأفيونية بـ ACKR3 ، ​​يقوم المستقبل بـ "مسحها" وسحبها داخل الخلية.

يعتقد الباحثون أنه من خلال إزالة جزيئات الأفيون ومنعها من الارتباط بالمستقبلات الأربعة الأخرى ، يزيد ACKR3 بشكل غير مباشر من إشارات الألم، ونشر العلماء بحثهم في مجلة Nature Communications.

وقال الدكتور أندي شيفيني مؤلف الدراسة: "ما توصلنا له مبشر لتطوير فئة جديدة من الأدوية ضد الألم والاكتئاب ، وبالتالي تقديم استراتيجية علاجية مبتكرة وأصيلة لمعالجة أزمة المواد الأفيونية ".