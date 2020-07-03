شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. غسل اليدين بالماء الساخن يؤدى لتقشير أطراف الأصابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقشير أطراف الأصابع من المشاكل التي قد تسبب إزعاجا خاصة للسيدات لمظهرها غير الجيد، ولكنها حالة شائعة نتيجة للمهيجات البيئية أو عوامل أخرى يمكن التحكم فيها، وليس علامة على مشكلة مرضية خطيرة وفقا لتقرير لموقع healthline.

في بعض الحالات ، يمكن أن ينتج تقشير أطراف الأصابع عن حالة كامنة إذا لم تكن أطراف الأصابع تستجيب للعلاج المنزلي أو تفاقمت الأعراض فيجب استشارة الطبيب.

العوامل البيئية هي قوى خارجية قد تكون أو لا تستطيع السيطرة عليها الطقس هو مثال على عامل بيئي على الرغم من أنه لا يمكن تغيير الطقس فيمكن التحكم في مقدار التعرض له.

أسباب تقشير أطراف الأصابعجفاف الجلد

في كثير من الأحيان ، يكون الجلد الجاف هو سبب تقشير أطراف الأصابع عادة ما تكون أكثر انتشارًا خلال أشهر الشتاء أيضا الاستحمام بالماء الساخن يؤدى الى جفاف الجلد كما تتسبب المكونات القاسية في الصابون أو أدوات التجميل الأخرى في الجفاف.

قد تشمل الأعراض الأخرى لجفاف الجلد الحكه، الجلد الأحمر أو الرطببشرة مشدودة

قد يكون العلاج بسيطًا مثل استخدام صابون لطيف ومتابعة باستخدام مرطب يدوي يجب أيضًا تجنب استخدام الماء الساخن لغسل اليدين.

كثرة غسل اليدين

قد يؤدي غسل اليدين المفرط إلى تقشير أطراف الأصابع، يمكن أن يزيل غسل يديك بالصابون بشكل متكرر حاجز الدهون على سطح البشره، يمكن أن يؤدي ذلك إلى امتصاص الصابون في طبقات أكثر حساسية من الجلد ، مما يؤدي إلى تهيج وتقشير، الماء الساخن ، وتجاهل استخدام مرطب على اليدين بعد الغسيل ، واستخدام مناشف ورقية مهيجة يمكن أن يؤثر أيضًا على الجلد.

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ولكن في ظل انتشار وباء فيروس كورونا لا يمكن الامتناع عن غسل اليدين خوفا من تقشير أطراف الأصابع فغسل اليدين هو الطريقة الأكثر فعالية للحد من انتشار الجراثيم ، مثل فيروس الإنفلونزا أو فيروس كورونا الجديد.

يجب أن تغسل يديك بعد دخول المنزل من الخروج ، قبل تناول الطعام ، وقبل وبعد التعامل مع الأطعمة النيئة ، وبعد التعامل مع العبوات أو المواد الكيميائية المنزلية ، وبعد مصافحة الآخرين ، وبعد استخدام الحمام.

قد يكون معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول خيارًا لتنظيف اليدين عندما لا يكون هناك أوساخ مرئية مما يجعل من الضروري غسلها.

استخدام المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية

بعض المواد الكيميائية المضافة إلى المرطبات والصابون والشامبو ومنتجات التجميل الأخرى قد تسبب تهيج الجلد مما يؤدي إلى تقشير أطراف الأصابع، تشمل المهيجات الشائعة العطور، المراهم المضادة للبكتيريا، المواد الحافظة مثل الفورمالديهايد.