شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتعامل مع إرهاق الحجر الصحى لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن أحد منا حتى فى الأحلام الأكثر رعبا يتخيل أن يكون عالقًا فى مثل هذا الوضع، الإغلاق لشهور فى المنازل بدون سفر أو نزهة، فقط بسبب هجوم فيروس، لكن الآن العزلة والبعد الاجتماعى هما السبيل الوحيد للبقاء على قيد الحياة، وأصبح بعضنا أكثر حذرا فيما يتعلق بالنظافة وغسل اليدين والسلامة وما إلى ذلك، وهذا يؤثر على صحتنا.

ووفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" عندما نسمع أى شىء متعلق بالفيروس التاجى، نشعر بالذعر، كما أنه يجعلنا مفرطين، وأحيانًا قلقون والاكتئاب، وهذه علامات على إجهاد الحجر الصحى لفيروس كورونا التاجى.

أسباب التعب من الحجر الصحي

العزلة الاجتماعية تعد خطوة مهمة في الوقاية من الفيروس التاجى، وهى السبب الرئيسى وراء الإرهاق الناتج عن الفيروس التاجى.

والتواجد فى المنزل طوال اليوم والخروج فقط إذا لزم الأمر يجعلنا نشعر بالقلق وعدم الراحة والإحباط، والمشكلة الأكثر حدة بالنسبة لأولئك الذين يعملون من المنزل، حيث يؤدى العمل على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والجلوس واستقبال مكالمات العمل إلى انخفاض الأنشطة البدنية ما يسبب مجموعة من المشاكل الجسدية والنفسية والعاطفية.

فيما يلى بعض أسباب إرهاق الحجر الصحي:1. اختلال النشاطات

يؤدى التغيير المفاجئ فى نمط الحياة بسبب عدم القدرة على التنبؤ والقيود والمسئوليات والصعوبات المالية لبعض الأشخاص، إلى خلل فى النشاطات، وهذا يسبب انخفاض الدافع والتعب.

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2. العيش فى نفس البيئة

التغيير البيئى مطلوب لرفع مزاجنا، ويؤثر العيش فى نفس البيئة لفترات طويلة على الصحة العقلية، والعزلة والشعور بالوحدة يزيد من مستويات الكورتيزول، ما يؤدى إلى زيادة الوزن وضغط الدم واضطرابات الأكل والتهيج وظروف التعب.

3. اضطراب الساعة البيولوجية بسبب الروتين

يؤثر عدم التوازن الروتينى والهرمونى الرتيب معًا على الساعة البيولوجية الداخلية التى تنظم وظائف الجسم، وقد يؤثر ذلك على الإفراز الهرمونى الذى يعطل بعد ذلك دورة النوم والاستيقاظ ويجعلنا نعانى من الأرق وقلة النوم ومشاكل التعب.

نصائح للتعامل مع تعب الحجر الصحى1. تحديد الروتين اليومى

أفضل طريقة هى تحديد روتين يومى، البقاء نشيطًا هو الطريقة الوحيدة لمكافحة إرهاق الحجر الصحى، وعندما تضع آلية صحية، سيساعد ذلك فى تنظيم إيقاعك اليومى، وسوف يفهم جسمك الروتين.

2. البقاء على اتصال اجتماعى

بينما لا يمكنك أن تقابل الأصدقاء، فإن التواصل من الناحية التكنولوجية يمكننا التواصل مع أصدقائنا وعائلاتنا بسهولة، تحدث معهم عن يومك، خطط لرحلاتك بعد انتهاء كل شىء ، شارك معهم أنشطتك اليومية، وسيؤدي ذلك إلى تحسين صحتك العقلية.

3. مارس هواية مفضلة

واحدة من أفضل الطرق لمحاربة التعب والضغط النفسى هى التخلص منه، فإذا كان لديك هواية، فقد حان الوقت لممارستها مرة أخرى، للحفاظ على صحتك النفسية ويمكن أن يكون هذا الرسم، الرقص، البستنة، الطهى، إلخ.