كورونا حول العالم.. رقم قياسي في فلوريدا و17 لقاحا قيد التجربة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 521 ألفا و754 شخصا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الخميس، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 10 ملايين و935 ألفاً و672 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 6 ملايين و111 ألفاً و381 مصاباً، حتى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر المستجدات وأبرز إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

17 لقاحا





قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، الخميس، إن المنظمة لا تعتقد أن الإصابات غير المكتشفة بفيروس كورونا في أفريقيا كثيرة، مع وجود وفيات لم يتم الإبلاغ عنها.

وذكرت ماتشيديسو مويتي في مؤتمر صحفي: "نعتقد أن هناك بعض التهوين في الحالات"، مضيفة أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع الدول لتحسين إجراءات التتبع.

وأفاد تقدير لرويترز يستند إلى إحصاءات حكومية وبيانات منظمة الصحة بأن أفريقيا سجلت 416 ألفا و63 إصابة مؤكدة بكورونا مع وفاة 10297 وتعافي 196 ألفا و944 مريضا.

وأعلنت المنظمة أن هناك 17 لقاحاً محتملاً لفيروس كورونا تخضع حالياً لتجارب سريرية على البشر.

وأوضحت المنظمة في ختام مؤتمر بحثي لفيروس كورونا استمر لمدة يومين، أن جامعة أكسفورد البريطانية تعمل على تطوير اللقاح الأكثر تقدما والمرشح للاستخدام، مشيرة إلى أنها ما زالت متفائلة، حتى لو لم تنجح التجارب الحالية.

ويعد لقاح "إيه زد دي 1222" الذي تطوره جامعة أكسفورد أول لقاح يدخل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، مما يعني استخدامه في اختبارات واسعة النطاق على كثير من الأشخاص لتحديد فعاليته وسلامته.

مصر





أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الخميس، تسجيل 1485 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و86 وفاة جديدة مقارنة مع 1503 حالات إصابة و81 وفاة أمس.

وذكر خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة أن إجمالي عدد حالات الإصابة الذي تم تسجيله في مصر حتى الخميس بلغ 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها و 3120 حالة وفاة.

وأضاف مجاهد أن الوزارة تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن تفشي الفيروس وسبل مواجهته.

فلسطين





أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد، موضحة أن 281 من مجمل إصابات اليوم كانت في محافظة الخليل.

وأوضحت الوزارة أن هناك 11 حالة من المصابين بفيروس كورونا في العناية المكثفة بينها حالة موصولة بأجهزة التنفس الصناعي ووضعها حرج.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات منذ مارس/آذار الماضي ارتفع إلى 3417 حالة منها 2772 نشطة إضافة إلى 11 حالة وفاة فيما بلغ عدد حالات التعافي 634.

رقم قياسي في فلوريدا





أظهر إحصاء لرويترز أن ولاية فلوريدا الأمريكية حطمت، الخميس، الأرقام القياسية بتسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية في الولاية منذ ظهور الوباء.

وساهم انتشار جديد للمرض في ولايات تكساس وكاليفورنيا وأريزونا في تحطيم الولايات المتحدة للأرقام القياسية ودفع عدد الإصابات للارتفاع إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ أبريل/نيسان.

وارتفع عدد الإصابات في فلوريدا خلال يونيو/حزيران بنسبة 168% أو أكثر من 95 ألف حالة جديدة.

وقفزت نسبة التحاليل الإيجابية للمرض من 4% في نهاية مايو/أيار إلى 15%.

وتجاوز العدد اليومي للإصابات في فلوريدا التي يقطنها 21 مليون نسمة نظيره في أي بلد أوروبي خلال ذروة تفشي الوباء.

وأغلقت الولاية الحانات وبعض الشواطئ لكن حاكمها رفض فرض الكمامات في الأماكن العامة أو إعادة فرض العزل العام.

السويد





أظهرت إحصاءات هيئة الصحة العامة في السويد، الخميس، أنَّ عدد الإصابات المؤكدة بمرض "كوفيد- 19" تجاوز 70 ألفاً، الخميس، فيما زادت الوفيات بواقع 41 لتصل إلى 5411.

وسجلت السويد 947 إصابة جديدة ليقفز الإجمالي إلى 70639، وأفضى التوسع في إجراء الاختبارات إلى زيادة الأعداد اليومية على مدى الشهر الماضي، لتتجاوز المعدلات أماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي، لكن الوفيات والحالات التي تستدعي دخول المستشفيات تراجعت عن الذروة التي وصلت إليها في أبريل/نيسان.

وتبنت الدولة نهجاً أكثر تراخياً في محاربة فيروس كورونا المستجد، ورفضت فرض إجراءات عزل صارمة الأمر الذي وضع استراتيجيتها في مواجهة الوباء في دائرة الاهتمام العالمي.

وكانت حصيلة الوفيات في السويد، نسبة لعدد السكان، أعلى بكثير من جيرانها من بلدان الشمال الأوروبي، التي اتخذت السلطات فيها إجراءات أشد صرامة، لكنها أقل من بعض البلدان التي فرضت إجراءات العزل العام مثل بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.

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المكسيك





بلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في المكسيك 231 ألفاً و770 حالة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن "كوفيد- 19" في المكسيك 28 ألفاً و510 حالات وفاة، في حين تعافى 178 ألفاً و526 شخصاً من المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومر حوالي 17 أسبوعاً منذ تسجيل أول حالة إصابة في المكسيك.

وسجلت المكسيك خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 5681 حالة إصابة بالفيروس و741 حالة وفاة.

الجزائر





أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الخميس، تسجيل 385 حالة إصابة و8 وفيات بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة كورونا، جمال فورار، فقد بلغ إجمالي الإصابات منذ بداية تفشي المرض إلى 14 ألفا و657 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات بكورونا إلى 928.

لبنان





ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان، الخميس، إلى 1796 إصابة بعد تسجيل 8 إصابات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 35.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع عدد الوفيات إلى 35 منذ 21 شباط/فبراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 5 حالات، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1242.

واستأنف مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) الأربعاء حركة الملاحة الجوية من وإلى لبنان، على أن يستقبل المطار 10% من قدرته الاستيعابية في المرحلة الأولى ليتم تقييم النتائج على واقع انتشار فيروس كورونا.

وأكّد وزير الداخلية وجوب التقيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة وتفادي الاختلاط.

البرازيل





وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 1.45 مليون حالة، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس في البرازيل بلغ 60632 حالة، وتعافى 817 ألفا و642 شخصا من المصابين حتى الآن.

وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 18 أسبوعا.

العراق





أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الخميس، تسجيل 110 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 2160 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى تسجيل 2184 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 53 ألفا و708.

ولفتت الوزارة إلى 1645 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 27 ألفا و912 حالة.

الكويت





أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 359 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه تم تسجيل 919 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 47 ألفا و859 حالة.

ولفت إلى أن 142 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق أن 675 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 38 ألفا و390 حالة.





أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، تسجيل 54 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 1752 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني إلى تسجيل 3383 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 197 ألفا و608 حالات.

ولفتت إلى تسجيل 4909 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 137 ألفا و669 شخصا.