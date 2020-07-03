تقرير يرصد أبرز 10 أشياء تفعلها العائلة المالكة البريطانية في السر

يتمتع أفراد العائلة المالكة البريطانية بثروة لا يمكن تصورها بالإضافة إلى الامتيازات النادرة المتوفرة لهم، مثل امتلاك القلاع التاريخية وحتى جواهر التاج، وفقًا لـ Money، حيث يبلغ صافي صافي العائلة المالكة 1.1 مليار دولار على الأقل، في مقابل ذلك توضع العائلة المالكة توضع تحت المجهر الإعلامي، حيث يتم رصد كل خطوة يخطو بها كل فرد بالعائلة بواسطة الصحافة.

يقول المذيع البريطاني، ديفيد أتينبورو، في وصف العائلة المالكة، وفقًا لـ Express، "المؤسسة بأكملها تعتمد على الغموض وزعيم القبيلة في كوخه، فإذا رأي أى فرد أكثر مما يجب أن يري ستتفكك القبيلة في النهاية"، وأفراد العائلة المالكة لديهم رغبات وعادات وأشياء عادية، لكن لمجرد الحفاظ على الغموض والعظمة، يجب عليهم إخفاء بعض عاداتهم .

وفي تقرير منشور على موقع the list ، رصد أبرز الأشياء التى يقوم بها أفراد العائلة المالكة في السر.

يفضلون لقاء المشاهير

تشعر العائلة المالكة بالحماس للقاء المشاهير المفضلين لديهم، وهو ما يظهر عليهم أثناء لقائهم المشاهير فى المناسبات الرسمية حيث الابتسامة العريضة والحماس الشديد.

تتناول العائلة المالكة في بعض الأحيان العشاء أمام التلفزيون

الملكية هي مرادف عملى لمآدب الدولة الفخمة، والتي تنطوي على ترتيبات زهرية مزخرفة، وكميات وفيرة من المجوهرات المتلألئة، وقوائم الضيوف مع القادة المرموقين، وفقًا لـ Town & Country - ولكن، في أوقات العطلة فلديهم بعض العادات المدهشة، منها تناول العشاء على صينية أمام التليفزيون.

يسافر أفراد العائلة في بعض الأحيان في الطائرات لاقتصادية

في 2019 تلقى الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل الكثير من الانتقادات بسبب استخدامهم 4 طائرات خاصة في 11 يوما، وفقا لصحيفة "ذا صن" وكان هذا في نفس الوقت الذي أطلق فيه هاري مبادرته للسفر المستدام Travalyst، ومع ذلك فقد تم رصد هاري وميجان في السابق على الدرجة الاقتصادية الطائرة معًا إلى نيس، وفقًا لـ The Telegraph .

كما قام الأمير وليام وكيت ميدلتون، اللذان يعيشان حياة فخمة بجنون، برحلة اقتصادية إلى اسكتلندا، وفقًا لصحيفة ديلي ميل، أيضا كانت الأميرة ديانا معروفة أيضًا بالرحلات السرية من الدرجة الاقتصادية

أفراد العائلة المالكة يتعثرون أمام من يحبون

قبل خطوبته مع كيت ميدلتون، كان الأمير وليام أكثر الشباب الملكي شهرة في العالم، وفقًا لما ذكرته فوربس، بصفته ملك المستقبل، فلا عجب أن يكون ويليام مرغوبًا للغاية إلا أنه عندما التقى كيت في اجتماعهم الأول، تعثر عندما كان يسير متجها إليها .

يجب على أفراد العائلة المالكة أخذ دروس ملكية

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عندما تزوجت ميجان ماركل من الأمير هاري، وأصبحت صاحبة السمو الملكي دوقة ساسكس، كان عليها أن تتعلم أكثر من كيفية الاندماج في عائلة جديدة وفقًا لـ The Observer .

أيضا كيت ميدلتون حصلت على دروس حول كيفية الجلوس، ولمن تنحني، وبواسطة الملكة نفسها، حيث قال الخبير الملكي بيرسون: "لقد تم بالفعل إعطاؤها دروسًا حول كيفية أن تكون زوجة ملكية".

الآراء السياسية

سواء كنت ليبراليًا أو محافظًا أو في مكان ما بينهما، مهما كان رأيك السياسي كملك، يجب أن تحافظ عليه سراً، بصفتك ملكيا، يُتوقع منك ألا تعبر عن آرائك السياسية، حيث يكون الحياد هو المفتاح، وفقًا لموقع Royal Household الإلكتروني الرسمي.

يلتقط أفراد العائلة صور السيلفي

قد تكون صورة شخصية مع أحد أفراد العائلة المالكة مثيرة لحساب انستجرام الخاص بك، لكنها نادرة جدا، فالصور الشخصية مرفوضة بالنسبة للبروتوكولات الملكية، خاصة الملكة التى ترفضها بشدة، إلا أن هذا لا يمنع أن الأمير تشارلز سبق له وأن التقط صورة سيلفى مع إحدى الفتيات، كذلك ابنه الأمير وليام.

حتى العائلة المالكة يجب أن تصبغ شعرها الرمادي

على الرغم من محاولات الكمال الدائمة إلأ أن كونك ملكيا لا يمنع ظهور الشعر الرمادى برأسك، إلا أن أفراد العائلة يواجهون ذلك بالصبغة المستمرة.

يمتلك أغلب أعضاء العائلة المالكة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى بأسماء مستعارة، للتعبير عن نفسهم بشكل أفضل دون أن يكون هناك ترصد لكل تصرفاتهم.

في حين كان من المحظور أن يعيش الزوجان الملكيان معًا قبل الزواج، هناك العديد من الأزواج الملكيين في السنوات الأخيرة الذين خرقوا هذه القاعدة، ليس فقط الأمير ويليام وكيت ميدلتون الذين عاشوا مع بعضهم أثناء الدراسة في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا، وفقًا لـ Hello!، لكنهم عاشوا معًا أيضًا قبل زفافهم، كذلك هاري وميجان ماركل.

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