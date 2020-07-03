جيجى حديد تكشف سر عدم ظهور علامات الحمل عليها فى الصور

يوماً تلو الآخر تبهر جيجي حديد متابعيها حول العالم برشاقتها المعتادة التي لم تتأثر بحملها في أول طفل لها، مثلما يتضح مع أى ظهور له، وهو الأمر الذى تعرضت له مؤخراً وسلطت الضوء عليه عبر سؤالها من قبل أحد متابعيها ممن سألوها عن السر في ذلك وعدم ظهور أي علامات على بطنها، لتجاوب النجمة الشهيرة مثلما ذكر في تقرير منشور خلال موقع hellomagazine.

حيث أكدت خلاله جيجى حديد أن مظهرها في الصور لا يعكس الحقيقة كاملة، وأضافت بأن الزي التي ترتديه مع التقاط الصورة من زاوية معينة هو ما يظهرها بهذا الشكل الذى لا يجعل أحد ينتبه لأى انتفاخ في بطنها.

وكانت كشفت جيجى أن احتفال عيد ميلادها الخامس والعشرين الأخير احتفلت به مع أقرب أفراد عائلتها فقط، وحتى كعكة عيد ميلادها كانت توضح حملها.

كما وصف جيمي فالون أخبار حملها خلال الحديث معها بانها "أشعة الشمس التي نحتاجها جميعًا"، موجها النصيحة لها أن تستمتع بحملها، على الرغم من كل شىء يحدث فى العالم.

وكانت كشفت مواقع أمريكية عن جنس المولود المنتظر لعارضة الأزياء العالمية جيجى حديد والفنان زين مالك، حيث أكدت انتظارهما لمولودة "بنت"، وذلك بعد الإعلان عن حملها بالشهر الخامس.

Advertisements

ونقل موقع ET عن مصادر بعائلة جيجى حديد أنها أخفت سر حملها عن عائلتها وأصدقائها لفترة من الوقت، وما إن عاد الثنائي لبعضهما في نهاية العام الماضى، كان الأمر كما لو انهما بانتظار هدية.

وفي تصريحات تليفزيونية، قال محمد حديد الملياردير الفلسطينى، إنه لم يتحدث إلى ابنته منذ انتشار الأخبار، لكنه سيكون سعيدًا جدًا إذا كانت أخبارها السعيدة صحيحة.

وتابع "لست متأكدًا مما إذا كانت حقيقية أم لا، إذا كانت كذلك سأكون سعيدًا جدًا طالما أن الطفل بصحة جيدة وهى بصحة جيدة. هذا كل ما أهتم به. سأكون فخورا بها إذا كان لديها طفل".

وفى سياق متصل قامت جيجي حديد بتصوير جلسة تصوير جديدة لمجلة "فوج" العالمية" من مزرعة عائلتها فى بنسلفانيا، مع شقيقتها عارضة الأزياء بيلا حديد، لافتة إلى أنها كانت فى شهر مارس الماضى.

قد يهمك ايضا:

دراسة تكشف انخفاض الحمل الفيروسي في مرضى كورونا خلال مايو الماضي

كل ما تريد معرفته عن اكتئاب الحمل