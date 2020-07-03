شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اسباب الم الضلوع وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يحدث ألم الضلوع والقفص الصدري بسبب مجموعة متنوعة من الأسباب أهمها شد العضلات وقد يكون السبب أخطر وهو كسر في الضلع، قد يحدث الألم فور الإصابة أو يتطور ببطء بمرور الوقت، وأيضا قد يكون أم الضلوع علامة على حاله مرضية كامنه يجب استشارة الطبيب فورا وعدم إهمالها وفقا لتقرير لموقع healthline.

اسباب الم الضلوع

الأسباب الأكثر شيوعًا لألم الضلوع هي العضلات المسحوبة أو الأضلاع المصابة، قد تشمل الأسباب الأخرى للألم في منطقة القفص الصدري ما يلي:

كسور في الأضلاع، إصابات في الصدر، الأمراض التي تصيب العظام مثل هشاشة العظام، التهاب بطانة الرئتين، تشنجات عضلية، تضخم الغضروف

يمكن تشخيص الم الضلوع عن طريق اجراء الأشعة السينية للصدر لإظهار فى حاله إذا كان الشخص مصاب بكسور أو تشوهات العظام الأشعة السينية بتفاصيل الضلع مفيدة أيضًا.

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في حالة ظهور أي تشوهات ، مثل النمو غير الطبيعي ، على الأشعة السينية أو أثناء الفحص البدني ، سيطلب الطبيب فحصًا لتصوير الأنسجة الرخوة ، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي، يعطي التصوير بالرنين المغناطيسي للطبيب رؤية تفصيلية للقفص الصدري والعضلات والأعضاء والأنسجة المحيطة.

خيارات علاج آلام الضلوع

يعتمد العلاج الموصى به لألم الضلوع و القفص الصدري على سبب الألم، إذا كان ألم القفص الصدري ناتجًا عن إصابة بسيطة ، مثل شد العضلات أو الكدمة ، يمكن استخدام كمادة باردة على المنطقة لتقليل التورم ، أما إذا كان الألم شديد يمكن أيضًا تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية.

إذا لم يخفف الدواء الذي لا يستلزم وصفة طبية من الألم الناتج عن إصابة ، يمكن استخدام غلاف ضغط، و التفاف الضغط هو ضمادة كبيرة ومرنة تلتف حول الصدر.

يلتف غلاف الضغط على المنطقة بإحكام لمنع المزيد من الإصابة وألم أكبر. ومع ذلك ، فإن هذه الأغطية ضرورية فقط في حالات نادرة لأن ضيق غلاف الضغط يجعل التنفس صعبًا يمكن أن يزيد ذلك من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي.

طرق منع آلام الضلوع

يمكن منع الم الضلوع بسبب إجهاد العضلات أو الالتواءات عن طريق شد العضلات ، واستخدام معدات التمرين بشكل صحيح ، والبقاء رطبًا، كما يساعد وضع الثلج على الإصابات أو أخذ حمامات ساخنة للاسترخاء ، في منع الألم.