شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة إيطالية: تمارين التمدد تحميك من النوبة القلبية والسكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة إيطالية جديدة أن تمارين التمدد البسيطة قد تساعد في الحماية من أمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية من خلال تخفيف الضغط على الشرايين وأفاد علماء بجامعة ميلانو الإيطالية أن ممارسة تمارين التمدد غير النشط لثلاثة أشهر فقط يساعد على تحسين تدفق الدم من خلال تسهيل توسع الشرايين وتقليل تصلبها، بحسب ما نشر موقع جريدة "دايلي ميل" البريطانية.

وتعتمد تمارين التمدد غير النشط على قوة خارجية، مثل شخص آخر أو شيء للتمدد، في حين يمكنك إجراء تمارين التمدد النشط بمفردك.

وتظهر الدراسة فوائد التمدد السلبي، والتي قد تناسب الأشخاص الذين يجدون التمدد والتمارين الرياضية صعبة، بسبب المساعدة الإضافية.

لاحظ الباحثون تغيرات في الأوعية الدموية التي يمكن أن يكون لها آثار على أمراض بما في ذلك أمراض القلب.

يمكن أن تساعد دراستهم أيضًا في تقليل الآثار طويلة المدى لقلة الحركة أثناء عمليات إغلاق فيروس كورونا.

وقال مؤلف الدراسة إميليانو سي في "إن هذا التطبيق الجديد للتمدد له صلة خاصة في فترة الوباء الحالية، حيث تكون إمكانية إجراء تدريب مفيد لتحسين ومنع أمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من الحالات".

وقدرة الشريان على التمدد والتضييق، هي علامة مهمة لصحة القلب والأوعية الدموية، وتحسين وظيفة الأوعية الدموية والحفاظ عليها أمر حاسم للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

أشارت الدراسات الحديثة إلى أن التمدد السلبي الحاد قد يكون له تأثير إيجابي على وظيفة الأوعية الدموية وتصلب الشرايين وبنية الشرايين.

التمدد يخفف العضلات ويهيئ الجسم لاحتمال زيادة النشاط، ولكن له أيضًا فوائد سواء تم القيام بهذا النشاط الإضافي أم لا.

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نظر الباحثون إلى التمدد السلبي على وجه الخصوص، الأمر الذي يتطلب استخدام "عامل خارجي" لخلق قوة للتمدد.

التمدد السلبي - الذي يمكن أن يشمل مساعدة صديق أو أحد ملحقات الرياضة أو الجاذبية أو حتى جزء آخر من الجسم - مفيد في تخفيف التشنجات في العضلات التي تلتئم بعد الإصابة.

ووجد الباحثون أن الشرايين في كل من الجزء السفلي من الساق والجزء العلوي من الذراع قد زادت من تدفق الدم وتمدده عند تحفيزها، بالإضافة إلى انخفاض الصلابة.

ولوحظ تحسن في ضغط الدم وتصلب الشرايين ووظيفة الأوعية الدموية في شرايين أجزاء الجسم بشكل مباشر وليست متورطة بشكل مباشر في التمدد السلبي للأطراف السفلية.

انخفض ضغط الدم ، وانخفض تصلب الشرايين وزادت وظيفة الأوعية الدموية بعد 12 أسبوعًا من التدريب.

قد يكون لانخفاض الصلابة وزيادة تدفق الدم آثار على أمراض مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري حيث تتميز بتغيرات في التحكم في تدفق الدم بسبب ضعف نظام الأوعية الدموية.

يقول العلماء أنه إذا تم تكرار تجاربهم في المرضى الذين يعانون من أمراض الأوعية الدموية، فيمكن أن تشير إلى ما إذا كانت طريقة التدريب هذه يمكن أن تكون بمثابة علاج جديد خالي من الأدوية لتحسين صحة الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بالأمراض.

يمكن أيضًا استخدام روتين التمدد السلبي أثناء الاستشفاء أو بعد التدخلات الجراحية للحفاظ على صحة الأوعية الدموية عندما يكون لدى المرضى حركة منخفضة ويمكن أيضًا إجراؤها في المنزل من قبل مقدمي الرعاية أو أفراد الأسرة.

وكتب الباحثون "أثبت التمدد السلبي أنه وسيلة فعالة لتحسين وظيفة الأوعية الدموية ، مع آثار عملية لاستخدامه كعلاج غير دوائي جديد لتحسين صحة الأوعية الدموية ، والحد من مخاطر القلب والأوعية الدموية بشكل عام ، وخاصة في الأفراد ذوي الحركة المحدودة".