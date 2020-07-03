ما سبب نزول الدورة مرتين في نفس الشهر؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قد تواجه بعض النساء مشكلة حدوث الدورة الشهرية مرتين في نفس الشهر، وقد يكون هذا الأمر طبيعيا لسبب ما، وقد يكون دلالة لوجود مشكلة صحية.

وتقول أليسا دويك، طبيبة أمراض نسائية إن حدوث الدورة الشهرية مرتين في الشهر لمرة واحدة قد لا يكون مقلقاً، لكن المقلق حقاً هو تكرار هذا الأمر بشكل مستمر.

لذلك سنستعرض في السطور القادمة أسباب حدوث الدورة الشهرية مرتين في الشهر، وما يجب فعله لإعادة انتظام الدورة الشهرية.

نسيان حبوب منع الحمل

يقول الدكتور ليكيشا ريتشاردسون، وهو طبيب نسائية في الميسيسيبي، إن نسيان حبوب منع الحمل الخاصة أو عدم اتباع الطريقة الصحيحة لتناولها سيؤدي إلى حدوث نزيف أو عدم انتظام في الدورة الشهرية بسبب التغيير المفاجئ للهرمونات.

لذلك في حال نسيان حبوب الدورة الشهرية أو عدم تناولها بالطريقة الصحيحة سيحدث نزيف، لكن بمجرد استئنافه بالطريقة الصحيحة سيهدئ النزيف تلقائياً.

الحمل

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خلال فترة الحمل قد تمر بعض النساء بدورة شهرية غير منتظمة خاصةً في الأشهر الـ 3 الأولى، كما أن حدوث ما يشبه بقعا دموية شائعٌ جدًا أثناء الحمل، ويكون ذلك لعدة أسباب من بينها ممارسة التمارين الرياضية أو العلاقة الحميمية أو بسبب الأورام الحميدة.

وفي حالات نادرة قد يكون السبب هو الحمل خارج الرحم الذي قد يسبب نزيفاً غير منتظم خاصةً في الأشهر الأولى.

ويمكنكِ إجراء فحص الحمل في حال فاتتك موعد الدورة الشهرية، أو في حال نزولها مرتين في نفس الشهر.

الأورام الليفية الرحمية

إن مشاكل الرحم مثل الأورام الحميدة أو الأورام الليفية الرحمية، قد تؤثر على الهرمونات، وهذا سيسبب نزيفًا بين الدورة الشهرية، خاصةً بعد ممارسة التمارين الرياضية أو العلاقة الحميمية، ومن الأعراض الأخرى للأورام الليفية الرحمية آلام في الظهر، وانتفاخ في البطن، وفقر دم، ونزيف بين موعد الدورات الشهرية.

ففي حال واجهت هذه الأعراض عليكِ التوجه إلى طبيب النسائية فوراً لإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية أو لأخد خزعة من الرحم، وتشخيص الحالة الصحية بشكل صحيح.