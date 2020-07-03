شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» تزيل صورة نشرها «ترامب» بسبب حقوق الملكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت شركة «تويتر» صورة نشرها الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، على منصتها للتواصل الاجتماعى، بعد أن تلقت شكوى تتعلق بحقوق الملكية الفكرية من صحيفة «نيويورك تايمز».

ونشر «ترامب» التغريدة يوم 30 يونيو، وكتب فيها: «فى الواقع هم لا يلاحقوننى بل يلاحقونك أنت، أنا فقط أقف فى طريقهم»، واستخدم صورة له فى الخلفية، والصورة كان قد التقطها مصور الجريدة لتنشر مع تحقيق فى سبتمبر 2015 عن «ترامب» مرشح الرئاسة آنذاك.

وتعرض «تويتر» الآن فى مكان الصورة التى أزالتها رسالة: «هذه الصورة أزيلت استجابة لبلاغ من صاحب حقوق الملكية الفكرية».

وهذه هى أحدث خطوة تتخذها «تويتر» لإزالة تغريدات لترامب بسبب ما تقول الشركة إنها شكاوى تتعلق بحقوق الملكية الفكرية أو لأنها تمثل انتهاكا لسياستها المناهضة للتهديد بالعنف أو لأسباب أخرى.

وبدأت تويتر التحرك ضد تغريدات ترامب فى مايو الماضى، وتصادمت معه مرارًا منذ ذلك الحين، وهدد الرئيس بتغيير القوانين المنظمة لمواقع التواصل الاجتماعى، بعد أن وصفت «تويتر» إحدى تغريداته عن التصويت بالبريد بأنها غير دقيقة وحجبت تغريدة عن النهب قالت إنها تحرض على العنف. وأزالت منصات تويتر وفيسبوك وإنستجرام كذلك مقطع فيديو نشره ترامب فى إطار حملة لتكريم جورج فلويد، الأمريكى من أصل إفريقى الذى توفى فى منيابوليس أثناء احتجاز الشرطة له، بسبب شكاوى تتعلق بحقوق الملكية الفكرية.

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