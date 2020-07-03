لماذا يساعدك شاى الكاموميل على النوم الجيد؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتباع روتين يومي للنوم يساعدك على الحصول على نوم صحي، قد يختار الكثير من الناس الحصول على كوب دافئ ومريح من الشاي الخالي من الكافيين للاسترخاء قبل النوم، وشاي الكاموميل أو البابونج من أفضل الاختيارات للتغلب على الأرق ويسبب النعاس والنوم بشكل أسرع، في هذا التقرير نتعرف على لماذا يساعدك شرب شاي الكاموميل على النوم الجيد، بحسب موقع "إنسايدر".

لماذا يساعدك شرب شاي الكاموميل على النوم؟

قال مايكل بروس، أستاذ علم النفس وأخصائي النوم فى الولايات المتحدة الأمريكية أنه "تم استخدام تركيبات البابونج مثل الشاي والعلاج بالزيت العطري لعلاج الأرق كما يتم استخدامها عادة كمهدئ خفيف ومحفز للنوم.

البابونج فعال بشكل خاص في جعلك تشعر بالنعاس بسبب تركيبه الكيميائي، يحتوي المستخلص النباتي على apigenin، وهو مركب كيميائي يحفز النعاس عندما يرتبط بمستقبلات GABA في الدماغ.

مستقبلات GABA هي نفس المستقبلات التي ترتبط بالبنزوديازيبينات ، والتي تستخدم عادة كأدوية مضادة للقلق لأنها لها تأثير مهدئ.

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وبالمثل ، عندما يرتبط apigenin في البابونج بمستقبلات GABA، يكون له تأثير مهدئ ومريح - وهذا هو السبب في أن شاي البابونج يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس.

أشارت بعض الأبحاث إلى أن شرب شاي البابونج قد يكون علاجًا طبيعيًا مفيدًا لمشاكل النوم على سبيل المثال، فى دراسة نشرت في مجلة التمريض المتقدم في عام 2015 فحصت 80 امرأة، ووجدت أن شرب شاي البابونج أدى لتحسين جودة النوم.



كاموميل

يجب عليك شرب كوب واحد من شاي البابونج قبل النوم بحوالي 45 دقيقة إذا كنت ترغب في الشعور بالنعاس، سيعطي ذلك جسمك الوقت الكافي لاستقلاب المركبات الكيميائية التي تسبب هذه المشاعر المهدئة.

إذا كنت تواجه صعوبة في النوم، فإن روتين الاسترخاء في نهاية اليوم مفيد مثل: الاستحمام بالماء الساخن أو شرب كوب من شاي البابونج.

بالإضافة إلى شرب شاي البابونج ، هناك وسائل مساعدة طبيعية أخرى للنوم قد تساعد في إحداث النعاس قبل النوم مثل: مكملات البابونج التي تحتوى على تركيز أعلى من البابونج العادي أو حبوب هرمون الميلاتونين الذى يساعد على النوم أو الروائح العطرية