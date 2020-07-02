1485 إصابة جديدة بكورونا في مصر.. وتعافي 407

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الخميس، تسجيل 1485 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و86 وفاة.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة شفاء 407 حالات جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 19288.

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وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو/أيار 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من الفيروس.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.

وتواصل الوزارة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن تفشي الفيروس وسبل مواجهته.