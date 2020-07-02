بالصور.. بماذا يخبرك شكل ولون لسانك؟ الأطباء يجيبون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف أطباء أسنان أستراليون التغييرات الشائعة في اللسان التي قد تخبرك بمؤشرات عن صحتك، بما في ذلك البقع البيضاء والتورم.

وقال خبراء من شبكة "Emergency Dental Sydney" متخصصون في تقديم الخدمات الطارئة المتعلقة بالأسنان في مدينة سيدني الأسترالية، كيف يمكن للسان تقديم مؤشرات عن الصحة العامة، ومتى يمكن أن تحتاج للذهاب إلى الطبيب عند حدوث تغيير بسيط فيه، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وهذا يتضمن ظهور بقع بيضاء مفاجئة على اللسان، أو شكلا مشابها للفراولة، أو ظهور كتل غير عادية أو مؤلمة.

اللسان الأبيض

عادة ما تتكون البقع البيضاء على اللسان نتيجة سوء العناية الصحية بالفم أو التدخين أو الاستهلاك المزمن للكحول.





ويمكن تعديل روتين العناية اليومي بصحة الفم عن طريق التأكد من تنظيف اللسان باستخدام الجزء الخلفي لفرشاة الأسنان أثناء غسيل الأسنان، لكن إن لم تجد تغيير بعد أسبوع أو أسبوعين من تنظيف اللسان، ربما عليك التوجه للطبيب من أجل الفحص.

وأوضح الخبراء أن البقع البيضاء على اللسان قد تكون نتيجة الإصابة بعدو الخميرة، أو قد تكون مؤشرًا على حالة تسمى الطلوان، التي عادة ما تكون نتيجة التدخين أو استخدام الكحول، ويسهل على الأطباء علاج الحالتين.

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لسان الفراولة



قد يكون اللسان الوردي مؤشرًا على أن براعم التذوق تستجيب بشكل سيء لأنواع معينة من الطعام، والضغط، أو حتى نقص في فيتامينات، مثل: حمض الفوليك أو (ب 12)، كما أن أحد أكثر الأسباب شيوعًا هو جفاف الفم، لذا يفضل الحفاظ على الترطيب.

أما لسان الفراولة الفاتح الذي يصحبه التهاب في الحلق غالبًا ما يكون مؤشرًا على عدوى مثل التهاب الحلق العقدي أو حتى الحمى القرمزية.





نتوءات صغيرة

عادة ما تكون النتوءات على اللسان بسبب طعام استهلكته مؤخرًا، خاصة إذا كان ساخنًا أو حارًا، وتختفي طبيعيًا من نفسها بسرعة، لكن إن ساورك إحساس بعدم الراحة في اللسان، قد تكون قرحة بالفم أو هربس.

تورم اللسان

قد يصاب اللسان بتورم خفيف بعد تناول كوب قهوة ساخن أو عض لسانك بالخطأ بدلًا من الطعام، ويختفي التورم من نفسه، لكن يرجح الخبراء لعق مكعب ثلج لتسريع الأمور.

وبالنسبة للالتهابات الخطيرة، فقد تكون مؤشرًا على حساسيتك تجاه أطعمة تناولتها.