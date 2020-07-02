شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف شنجهاي.. جامعة الفيوم الأولى على مصر في مجال الفيزياء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، الخميس، حصول جامعة الفيوم على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مجال الفيزياء، وذلك ضمن تصنيف شنغهاي للعام 2020«Shanghai Global Ranking of Academic Subjects 2020-Physics»

وأكد أن جامعة الفيوم قد احتلت المركز من «400 -301» عالميا، محققة بذلك تقدمًا على العديد من الجامعات العالمية المرموقة في واحد من أهم التصنيفات العلمية المعروفة

وتقدم رئيس الجامعة بالتهنئة إلى جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بجامعة الفيوم، كما يتقدم بخالص الشكر والتقدير، وكذلك أبناء الجامعة من الباحثين المتخصصين في واحد من أهم المجالات البحثية على مستوى العالم وهو مجال الفيزياء.