شكرا لقرائتكم خبر عن حرق السعرات الحرارية يختلف من الذكور للإناث.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرق السعرات الحرارية يحدث مع الروتين اليومى عند التحرك والتمرين وممارسة المهام اليومية، وليس الحركة فقط ولكن يحرق الجسم السعرات الحرارية أثناء الراحة من خلال الوظائف الأساسية كعملية التنفس، تداول الدم، عمليات الخلية، ولكن من المهم ملاحظة أنه في حين أن تناول السعرات الحرارية وممارسة الرياضة هي جزء مهم من فقدان الوزن ، تلعب الهرمونات والتمثيل الغذائي أيضًا دورًا رئيسيًا.

ووفقا لتقرير لموقع healthline الطبي حرق السعرات الحرارية يرتبط بشكل كبير بفقدان الوزن ولكن الأمر يختلف بين الذكور والإناث.

والسؤال الأهم هو هل يحرق الرجال والنساء السعرات الحرارية بشكل مختلف؟

والإجابة هي نعم، فيحرق الذكور والإناث السعرات الحرارية بمعدلات مختلفة هذا هو السبب في إدراج الجنس كمتغير في المعادلة ، إلى جانب العمر والوزن ، مما يؤثر أيضًا على عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الشخص، ولدى الذكور دهون أقل من الإناث.كما أنها تميل إلى الحصول على المزيد من كتلة العضلات.المزيد من العضلات يعني أن الجسم يحرق عددًا أكبر من السعرات الحرارية أثناء الراحة.

لذا ، بشكل عام ، يحرق الذكور سعرات حرارية أكثر من الإناث بشكل عام ومع ذلك ، يلعب تكوين جسم الفرد دورًا مهمًا.

السعرات الحرارية وفقدان الوزن

بمجرد أن يعرف الشخص عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمه للحفاظ على وزنه الحالي ، فإن تناول سعرات حرارية أقل من ذلك سيؤدي عادة إلى فقدان الوزن، يختار العديد من الأشخاص تقليل استهلاكهم من السعرات الحرارية بمقدار 500 كيلو كالوري يوميًا لتحقيق فقدان الوزن.

وكبديل يمكن تناول نفس عدد السعرات الحرارية ولكن مع ممارسة المزيد من التمارين لحرق السعرات الحرارية سيؤدي ذلك أيضًا إلى نقص السعرات الحرارية.

من المهم ملاحظة أنه في حين أن تناول السعرات الحرارية وممارسة الرياضة هي جزء مهم من فقدان الوزن ، تلعب الهرمونات والتمثيل الغذائي أيضًا دورًا رئيسيًا.

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نصائح لفقدان الوزن

الطريقة الأكثر فاعلية لفقدان الوزن وإزالته على المدى الطويل ، هي اتباع أسلوب حياة متوازن يشمل:

الأطعمة الصحية، تمرين منتظم، النوم الكافي، طرق فعالة للحد من التوتر

يجد بعض الأشخاص أيضًا أن هذه النصائح يمكن أن تساعد عندما يحاولون إنقاص الوزن:

قراءة الملصقات لمعرفة الحقائق الغذائية عن الأطعمة التي يتم تناولها.

اختيار خيارات منخفضة السعرات الحرارية عند اختيار الأطعمة ، مثل الحليب الخالي من الدسم بدلاً من الحليب كامل الدسم ، والفشار بدلاً من الرقائق .

الحد من الأطعمة المصنعة ذات السعرات الحرارية العالية والتغذية المنخفضة مثل الحلوى

استخدام أطباق وأوعية أصغر.

تناول الطعام ببطء ومضغ الطعام جيدًا.