شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يطورون أجساما مضادة اصطناعية يمكنها منع وعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون من جامعة تولين في نيو أورلينز الأمريكية، جسمًا مضادًا يمنع فيروس كورونا من الالتصاق بمستقبلات ACE2، الموجودة بالجسم والتي تسهل على الفيروس دخول الخلايا البشرية، وبالتالي يمكن لهذا الجسم المضاد الصناعي أن يمنع العدوى ويعالج الإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما ذكر موقع "ميديكال نيوز توداي".

وفي ورقة بحثية نشرت على موقع bioRxiv قال الباحثون إن أخصائيي الرعاية الصحية يمكنهم استخدام الجسم المضاد قبل وبعد تعرض الشخص لفيروس كورونا، ويمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين لا يستطيعون تلقي اللقاح لأسباب صحية.

ويمكن للفيروس التاجي، دخول الخلايا في الجسم باستخدام مستقبل يسمى الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) ويوجد ACE2 على سطح الخلايا في الشعب الهوائية والرئتين بعد أن يستنشق الشخص الجزيئات الفيروسية، ترتبط البروتينات الخارجية من الفيروس بهذا المستقبل، مما يسمح للفيروس بدخول الخلايا والتسبب في المرض.

كما ترتبط الفيروسات التاجية الأخرى ، بما في ذلك الفيروس الكامن وراء تفشي السارس عام 2002، بمستقبل ACE2 أيضاً ومع ذلك ، يبدو أن الفيروس التاجي الجديد يرتبط به بشكل أكثر إحكامًا، وربما يكون السبب وراء ارتفاع معدل العدوى.

في محاولة لخداع الفيروس، صمم الباحثون في الدراسة بروتين ACE2 كخداع للفيروس، والذي يتعرف عليه الفيروس بنفس الطريقة التي يفعل بها مع البروتين الحقيقي.





يعترض بروتين الخداع هذا لتحييد الفيروس قبل أن يتمكن من الالتصاق بـ ACE2 الحقيقى على الخلايا ويسبب العدوى.

على الرغم من أن العلماء استخدموا ACE2 في شكل قابل للذوبان من قبل وهو آمن في البشر، فإنه لا يبقى بشكل عام في الجسم لفترة طويلة ولا يمكنه الوصول إلى بطانة الرئتين - وهو أمر حاسم لعلاج الفيروس التنفسي.

لتغلب على هذه المشاكل، قام الفريق بتثبيت ACE2 في نهاية جسم مضاد لزيادة ثباته وانتقاله في الجسم لقد ابتكروا 4 أجسام مضادة مختلفة ، لكل منها طفرات مختلفة ، لزيادة قدرة الدواء على الارتباط بالفيروس واستقراره.عملت جميع الأجسام المضادة ضد كورونا ولكن أحدها ، يسمى MDR504 ، كان فعالًا بشكل خاص يرتبط الفيروس بشكل أكثر إحكامًا بهذا الجسم المضاد الخاص منه مقارنة بالـ ACE2 الطبيعي في الجسم.

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وهذا يعني أن الجسم المضاد يمكن أن يتفوق بشكل فعال على ACE2 المعبر عنه في الخلايا الجسدية، مما يمنع الفيروس من العدوى.

علاج يصل إلى الرئتين

في المرحلة التالية من تجاربهم، قام الباحثون باختبار الدواء في الخلايا باستخدام فيروس زائف مشابه جدًا لكورونا ووجدوا أن MDR504 يحيد الفيروس بشكل فعال ويحول دون دخوله الخلايا.

قاموا بعد ذلك بحقن الجسم المضاد في الفئران، حيث وصل إلى الرئتين بمستويات عالية على الأرجح بما يكفي لمنع الفيروس من دخول الخلايا المبطنة لهذه الأعضاء.

على عكس العوامل الأخرى التي يتم تطويرها ضد الفيروس ، تم تصميم هذا البروتين للذهاب إلى الرئتين لتحييد الفيروس قبل أن يتمكن من إصابة خلايا الرئة.

علاوة على ذلك ، ظل الجسم المضاد في النظام لفترة طويلة بعد 6 أيام ، كان نصف ما حقنه الباحثون لا يزال في الفئران.

يقول الباحثون أيضًا أن الجسم المضاد يمكن أن يكون ثنائي الغرض؛ يمكنهم استخدامه لمنع العدوى وكعلاج لـ COVID-19.

في البداية ، يقترحون إعطاؤه للمجموعات عالية الخطورة، مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية، لمنعهم من الإصابة بالفيروس التاجي الجديد.

بما أن الدواء عبارة عن جسم مضاد، فقد يحتاج الطبيب إلى حقنه مباشرة في الدورة الدموية بدلاً من مطالبة الشخص بأخذه عن طريق الفم إذا أخذها بالفم فسوف يكسرها الجسم في الأمعاء.

وقد بدأ الفريق بالفعل في التعاون مع شركة التكنولوجيا الحيوية لمواصلة تطوير العلاج وبدء التجارب السريرية اللازمة في البشر.