شكرا لقرائتكم خبر عن هل قلة الحركة فى شهور عزل كورونا تؤدى لضمور عضلاتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد شهور العزل المنزلي في ظل وباء فيروس كورونا قلت فرص النشاط والحركة البدنية بشكل كبير مما أثر على صحتك الجسدية وكذلك النفسية، وكشفت بعض الدراسات أن قلة النشاط البدني يمكن أن تؤدي إلى ضمور العضلات، علاوة على بعض تأثيراتها النفسية، وفي هذا التقرير نتعرف على تفاصيل هذه الدراسات، بحسب موقع "إنسايدر".

قلة نشاطك البدني يؤدي لضمور عضلاتك

كشفت دراسات عديدة أن قلة نشاطك البدني قد يؤدي لضمور عضلاتك وفقدان دورها أو مرونتها.

أشارت دراسة في مجلة علم وظائف الأعضاء التطبيقية إلى أن أسبوعين فقط من عدم النشاط البدني يمكن أن يبدأ في إبطال المكاسب التي تحققت في القلب والكتلة العضلية، وفقًا لتقرير US News & World Report.

وجدت دراسة أخرى أن البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة الذين عملوا لمدة أربعة أشهر ثم أخذوا إجازة شهرًا فقدوا معظم التحسينات على قدرتهم الهوائية وحساسية الأنسولين والكوليسترول.

آثار العزل وقلة النشاط قد تضرك نفسياً على المدى الطويل

آثار عدم الحركة الجسدية يمكن أن تعبث بعقلك أيضًا سواء كنت في غرفة بمفردك لأنك تعرضت للفيروس أو عملت من المنزل، فإن انخفاض النشاط البدني يمكن أن يؤثر على عقلك.

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قد يظهر ذلك في الشعور بمشاعر كالحزن ، والتهيج ، والإحباط ، والغضب ، والمشاعر الأخرى.

وفقا لبحث فبراير في مجلة لانسيت شمل 24 دراسة سابقة حول الآثار النفسية للحجر الصحي أثناء تفشي المرض، يمكن أن تؤدي التجربة إلى أعراض الإجهاد واضطراب بعد الصدمة، والاكتئاب ، والارتباك ، والغضب ، والخوف.

قال مؤلفو الدراسة إن الأشخاص الأكثر ضعفا هم أولئك الذين لديهم أو لديهم مشاكل في الصحة العقلية.

تشير الأبحاث الأكثر حداثة إلى أن هذه الآثار السلبية تحدث في ظل الوباء الحالي، حيث قال 55 ٪ من المستطلعين في استطلاع أجرته مجموعة بننسون أن فيروس كورونا قد أثر على صحتهم العقلية والنفسية.

وحذر العديد من المتخصصين في الصحة النفسية من أن العزلة ستؤدي إلى أزمة خطيرة في الصحة العقلية، ومعدلات الاكتئاب المتصاعدة، وحتى الانتحار.

مدى تأثرك بفترة العزل أو تقليل التفاعلات الجسدية يتأثر أيضًا بشخصيتك، فإذا كنت شخصاً اجتماعياً ستصبح التجربة شديدة وسلبية عليك مقارنة بما لو كنت شخصاً انطوائياً.