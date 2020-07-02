تسريحات أطفال شعر قصير

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يوليو 2020 09:52 مساءً - الشعر القصير من السهل العيانة به وسهل التسريح خاصة في أشهر الصيف الحارة فالأطفال قد يستحمون بشكل يومي، والفتيات ذوات الشعر الطويل قد تجد الأم صعوبة في تسريح شعرهن يوميا، لذا اخترنا لك هذه المجموعة من التسريحات الجميلة للشعر القصير المناسبة لابنتك فاختاري منها ما يناسب نوع شعرها وملامحها. هذه التسريحة تناسب الشعر السميك والذي يحتوي على تموجات طبيعية تسريحة مناسبة للشعر المجعد للشعر الناعم والخفيف Advertisements تسريحة للشعر المموج لابنتك المراهقة هذه التشريحة بتدرجات شبه عشوائية تسريحة جميلة للشعر الناعم والخفيف هذه التسريحة الكلاسيكية والمحببة لكثير من الفتيات الصغيرات

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