السلطات السودانية تلقي القبض على الإخواني "أنس عمر" رئيس حزب البشير بولاية الخرطوم المزيد

ألقت السلطات السودانية، مساء الخميس، القبض على الإخواني أنس عمر رئيس حزب المؤتمر الوطني التابع الرئيس المعزول عمر البشير في ولاية الخرطوم.



ويعرف أنس عمر بأنه واحد من كوادر العنف في تنظيم الإخوان البائد منذ دراسته في جامعة الخرطوم، وعمل ضابطا بجهاز مخابرات نظام البشير الأكثر وحشية في المنطقة، بحسب وكالة السودان للأنباء الرسمية.

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وخلال توليه منصب حاكم ولاية شرق دارفور، أطلق توجيهات بدفن منسوبي حركات المعارضة المسلحة أحياء.

ومنذ سقوط نظام الإخوان ظل عمر يقود تحركات تخريبية ضد السلطة الانتقالية، وهو أحد الفاعلين الرئيسين في مظاهرات الزحف الأخضر التي نشط فيها فلول الإخوان.

وخلال الأسبوعين الماضيين، أوقفت السلطات السودانية قيادات بارزة في نظام الإخوان البائد بينهم، رئيس حزب البشير، إبراهيم غندور، ومديري الأمن الشعبي سابقا، عماد الدين حسين وطارق حمزة، والقياديين عبدالقادر محمد زين وعمر نمر.