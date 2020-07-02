مرتضى كوكو - الخرطومالخميس 2020/7/2 09:18 م بتوقيت أبوظبي
ألقت السلطات السودانية، مساء الخميس، القبض على الإخواني أنس عمر رئيس حزب المؤتمر الوطني التابع الرئيس المعزول عمر البشير في ولاية الخرطوم.
ويعرف أنس عمر بأنه واحد من كوادر العنف في تنظيم الإخوان البائد منذ دراسته في جامعة الخرطوم، وعمل ضابطا بجهاز مخابرات نظام البشير الأكثر وحشية في المنطقة، بحسب وكالة السودان للأنباء الرسمية.
وخلال توليه منصب حاكم ولاية شرق دارفور، أطلق توجيهات بدفن منسوبي حركات المعارضة المسلحة أحياء.
ومنذ سقوط نظام الإخوان ظل عمر يقود تحركات تخريبية ضد السلطة الانتقالية، وهو أحد الفاعلين الرئيسين في مظاهرات الزحف الأخضر التي نشط فيها فلول الإخوان.
وخلال الأسبوعين الماضيين، أوقفت السلطات السودانية قيادات بارزة في نظام الإخوان البائد بينهم، رئيس حزب البشير، إبراهيم غندور، ومديري الأمن الشعبي سابقا، عماد الدين حسين وطارق حمزة، والقياديين عبدالقادر محمد زين وعمر نمر.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات السودانية تلقي القبض على الإخواني "أنس عمر" رئيس حزب البشير بولاية الخرطوم المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.