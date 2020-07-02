افضل زيت للوجه الجاف لا تستغني عنه في روتينك اليومي

ان كنت تبحثين عن افضل زيت للوجه الجاف، اختارت هذه المجموعة من الزيوت التي تساعدك على ترطيب البشرة بعمق والتخلص من الشوائب التي تفسد اطلالتك.

العناية بالبشرة الجافة يحتاج الى اختيار المكونات الفعالة ومنها الزيوت الطبيعية المفيدة والتي تخلصك من جفاف البشرة وتجعلها تشع جمالاً.

زيت الخزامي:

هو من الزيوت الفعالة لعلاج البشرة الجافة، ويساعدك لتحصلي على بشرة ناعمة.

هذا الزيت يعتبر مضاداً للالتهابات والبكتيريا ليكون علاجاً فعالاً لمشكلة حب الشباب.

كل ما عليك فعله هو امزجي ملعقة من زيت الخزامي مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. و\لكي بشرتك بالمزيج واتركيه.

زيت دوار الشمس:

يساعد زيت دوار الشمس على الحد من الالتهابات وبالتالي يحميك من ظهور حب الشباب.

يخفف من تهيج البشرة ليكون علاجاً فعالاً لمشكلة البشرة الحساسة.

اخلطي ملعقتين من زيت دوار الشمس مع ملعقة من الزبادي. طبقي المزيج على بشرتك واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

زيت اللوز الحلو:

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زيت اللوز الحلو مناسب للعناية بمختلف انواع البشرة وخصوصاً الجافة منها.

يساعدك على الحد من تشققات البشرة الجافة وترطيبها بعمق.

يساهم في تقشير البشرة والتخلص من خلايا البشرة الميتة.

امزجي ملعقة من السكر البني مع مع ملعقتين من زيت اللوز الحلو ودلكي بشرتك بحركات دائرية واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

هذه هي افضل انواع الزيوت للعناية بالبشرة الجافة،

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