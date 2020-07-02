مشاكل البشرة في الصيف وكيفية تجنبها

مشاكل البشرة في الصيف كثيرة لكن لكل واحدة منها حل معروف وسريع المفعول. وفي موضوع اليوم، سنطلعك على كل مشكلة مع طرق علاجها، فرافقينا وإحصلي على كامل التفاصيل من خلال هذا الموضوع

حروق الجلد

تحدث الحروق بعد الخضوع الطويل لأشعة الشمس خاصة على المسابح أثناء اكتساب السمرة. ولتجنب هذه المشكلة المؤلمة حقاً والتي تؤثر على نوعية الجلد، من الضروري تطبيق واقي شمسي على بشرة الوجه تحديداً كل ثلاث ساعات ولا تكون نسبة الـSPF فيه اقل من 30.

أما بالنسبة للجسم، فإحميه من خلال النزول في المسبح بهدف ترطيب الجلد، اشربي الكثير من الماء والعصائر واجلسي ما بين الحين والآخر تحت الشمسية للتخفيف من حدة اشعة الشمس وتأثيرها على بشرتك.

في حال احتراق البشرة، يفضل اخذ حمام بارد، ووضع لبخات من الماء البارد ايضاً على المناطق المتضررة اضافة الى تطبيق كريمات الحروق وما يعرف بالـAfter Sun بهدف تبريد الجلد وسحب الوهج منه.

الطفح الجلدي

يحدث الطفح الجلدي الصيفي نتيجة التعرق الذي يسبب رطوبة البشرة ما يجعلها أكثر قابلية لامتصاص الغبار والأوساخ التي تعمل بدورها على سد المسام والغدد الدهنية ما يؤدي إلى ذهور بثور صغيرة حمراء إضافة غلى حب الشباب. لتجنب الاصابة بالطفح خلال الصيف، طبّقي نوعية جيدة مناسبة لبشرتك من البودرة التي تحمي الجلد من الرطوبة الناتجة عن التعرق.

وإحرصي عل تطهير بشرتك وغسلها جيداً بشكل يومي لتخليصها من الأوساخ التي تسد المسام وتسبب بروز الشوائب من طفح جلدي وبثور.

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جفاف البشرة

خلال فصل الصيف، يسبب الفرق في الرطوبة بين محيط الجسم الخارجي وداخله جفاف الجلد، كما وأن فرك البشرة بطريقة قاسية وتعريضها الدائم للمكيف سيحرمها ايضاً من المظهر الناعم والرطب. الحل لهذه المشكلة هو تطبيق الكريمات المرطبة بشكل دائم أو الزيوت العطرية أو الخلطات الطبيعية حسب الرغبة.

البقع أو تغير لون البشرة

ينتج تغير لون البشرة عن انخفاض في الدورة الدموية والهيموغلوبين في الدم، ما يؤدي إلى تأثّر الجلد المحيط بالعينين، إضافة إلى ظهور البقع الداكنة خاصة على الوجه حيث المساحة الأكثر حساسية من الجلد. وحل هذه المشكلة يكمن بترطيب الوجه وحماية البشرة من خلال استخدام الواقي الشمسي.

وفي حال حصل تغير في لون الجلد، بإمكانك اللجوء إلى أخصائي لكي يساعدك على تقشير هذه الطبقة المزعجة بالليزر او بطرق أخرى يقترحها عليك حسب حالتك أو تعديل لون الجلد عن طريق حقن المياه.

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